Znów zagrzmi, a z nieba poleje się żar. Prognoza pogody na sobotę

W sobotę najcieplej będzie we wschodniej części Polski, ale ostrzeżenia przed upałami obejmą też południowe i centralne województwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje, że nad częścią kraju przejdą groźne burze.

Pogoda w sobotę. RCB ostrzega przed nawałnicami

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert z ostrzeżeniem przed nawałnicami do odbiorców na terenie 14 województw. „Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (12/13.07) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie” – napisano.

Wiadomość o takiej treści trafiła do osób przebywających w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, łódzkim, świętokrzyskim i wielkopolskim, a także w wybranych powiatach województw: podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Prognoza na jutro. IMGW zapowiada burze i upały

Noc z piątku na sobotę będzie burzowa. W godzinach porannych sytuacja powinna się uspokoić, jednak w sobotę znaczna część kraju wciąż objęta będzie ostrzeżeniami drugiego stopnia. „Suma opadów w czasie burz do 25 mm, na południu lokalnie do 40 mm” – informuje IMGW. Wiatr wciąż będzie umiarkowany, chociaż na wybrzeżu może przybrać na sile. „W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h” – prognozuje instytut.

W sobotę na zachodzie kraju temperatura maksymalna nie powinna przekroczyć 24 stopni. W centrum będzie cieplej, a termometry mogą wskazać nawet 27 stopni. Upału nie unikną mieszkańcy wschodniej części Polski, gdzie temperatura może sięgać 35 stopni. Nie pomoże zachmurzenie, okresami duże, i przelotne opady deszczu. Schłodzi się dopiero w nocy, chociaż temperatura na południowym wschodzie kraju nie spadnie poniżej 20 stopni.

Czytaj też:

Z powodu upałów rośliny doniczkowe ledwie zipią? Oto, jak pomóc kwiatkom!Czytaj też:

Dietetyczka poleca idealny napój na upały. Ma prosty skład i orzeźwiający smak