Polska wyraźnie podzielona, nawet do 39 stopni Celsjusza. Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ze względu na gwałtowne zjawiska pogodowe nad Polską, w tym burze, wichury i ulewy. „Uwaga! Dziś i w nocy (13/14.07) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie” – czytamy w treści komunikatu.

Alert RCB uruchomiono w 5 województwach, a cytowana wiadomość została skierowana do mieszkańców województwa podkarpackiego i części lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego.

RCB rozesłało alert. Prognoza pogody IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wymienionych regionach prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie należy się spodziewać opadów gradu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w wydanym komunikacie ostrzegło, że ze względu na niespokojną aurę mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu.



Polska dzisiaj będzie wyraźnie podzielona: we wschodniej części będzie upalnie (temperatura może wzrosnąć nawet do 37-39 stopni Celsjusza), a w zachodnich regionach temperatury mają być niższe o ponad 10 stopni (w wielu miejscach będzie 22-25 stopni Celsjusza).

Polska wyraźnie podzielona. Upał zderzy się z chłodniejszą aurą

To już kolejny dzień, kiedy obowiązuje alert RCB. W godzinach porannych Państwowa Straż Pożarna opublikowała raport, w którym podsumowano zdarzenia związane z usuwaniem skutków przejścia burz przez kraj. Do godz. 10:00 strażacy przeprowadzili ponad 1,7 tys. interwencji. Najwięcej z nich odnotowano w województwach: mazowieckim (642), śląskim (323) i łódzkim (291).

Wszystko wskazuje na to, że pogoda w wielu regionach Polski nie da odetchnąć jeszcze co najmniej przez kilka dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wydanych prognozach zapowiedział, że do 16 lipca włącznie należy spodziewać się upalnych temperatur i gwałtownych burz.

