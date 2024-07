Różowe chmury o zachodzie słońca. To cenna wskazówka pogodowa

Jak wyjaśnić różowy kolor chmur? Niesamowita barwa jest efektem procesu odbijania rozpraszania promieni słonecznych w atmosferze ziemskiej. Portal twojapogoda.pl podaje, że gdy Słońce zbliża się do horyzontu, światło musi przebyć większą odległość przez atmosferę. To z kolei prowadzi do rozpraszania większej ilości promieni o krótszych długościach fali. Efekt? Kolor nieba staje się cieplejszy i bardziej różowy, ponieważ większa ilość promieni o długościach fali dłuższych (takich jak czerwony i pomarańczowy) przenika przez atmosferę. Zjawisko nazywamy rozproszeniem Rayleigha.

To, jak bardzo różowe będą chmury zależy między innymi od wilgotności powierza, kąta padania promieni czy obecności pyłu i aerozoli w atmosferze.

Jak podkreślają redaktorzy serwisu twojapogoda.pl, zjawisko to jest najbardziej widoczne w przypadku chmur wysokich, takich jak cirrusy czy altocumulusy. Są bowiem położone w wyższych warstwach atmosfery. A to powoduje, że promienie zachodzącego słońca oświetla je dłużej. Możemy więc podziwiać malownicze chmury nawet wtedy, gdy panuje już półmrok.

Różowe chmury. Cenne informacje o pogodzie

Czego możemy dowiedzieć się, gdy na niebie dostrzeżemy różowe chmury? Okazuje się, że to zwiastun dobrej pogody następnego dnia.

Taki kolor chmur jest dla nas informacją, że na zachodzie mamy do czynienia ze stabilną masą powietrza. Jasnoróżowe chmury sugerują, że powietrze jest raczej suche, co zmniejsza prawdopodobieństwo opadów deszczu.

Meteorolodzy twierdzą jednak, że interpretacja barwy chmur nie zawsze jest taka prosta, bowiem intensywnie czerwone lub ciemnoróżowe chmury sugerują wysoką wilgotność względną. A to z kolei daje podstawy by prognozować nadchodzące opady. Przy prognozowaniu pogody w oparciu o obserwację chmur należy wziąć pod uwagę nie tylko ich kolor, ale i ciśnienie atmosferyczne czy kierunek wiatru.

Nie możemy zatem oczekiwać, że różowe chmury dadzą nam jasną odpowiedź na temat pogody, której spodziewać się można następnego dnia. Mogą być jednak wskazówką i uzupełnieniem profesjonalnych prognoz.

Czytaj też:

Lepiej zrób zapasy kremu z filtrem UV. Wracają upałyCzytaj też:

Przez Polskę przejdą burze. Wyjaśniamy, dlaczego nie wolno stać przy oknie