Pół Polski na żółto. Ostrzeżenia IMGW

Żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą wschodniej ściany Polski. Objęte nim zostały w znacznej części województwa warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podkarpackie, lubelskie i podlaskie. Wyjątek stanowią Białostocczyzna i Suwalszczyzna.

„Kilka aktywniejszych formacji burzowych pozostało nad Polską – w rejonie pogranicza woj. kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, lokalnie na Ziemi Łódzkiej oraz na pograniczu woj. podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego” – pisze w analizie IMGW.

Wiatr do 60 km na godzinę

W czasie burz występują opady deszczu o natężeniu od 2 do 7 mm na 10 min. Lokalnie na Podlasiu mogą one sięgać nawet około 10 mm na 10 min. Porywy wiatru nie przekraczają za to prędkości 60 km/h.

Nocą burze pozostaną aktywne przede wszystkim na wschodzie kraju, czyli w objętych ostrzeżeniem województwach mazowieckim, podlaskim i lubelskim. IMGW tłumaczy, że ich rozwój wspomagany będzie przez formowanie się górnego ośrodka niżowego, jak i oddziaływanie strefy frontowej.

Liczne ostrzeżenia ze strony IMGW

To kolejna z analiz IMGW opublikowana w ostatnich godzinach. Przed godz. 18 informowano o rozwoju zjawisk burzowych na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, w Wielkopolsce, na Górnym Śląsku oraz na krańcach północno-wschodnich Lubelszczyzny graniczących z Białorusią.

Już wtedy pisano, że wieczorem rozwój burz kontynuowany będzie przede wszystkim na Kujawach, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i Świętokrzyskiej, w Małopolsce oraz na Lubelszczyźnie i prawdopodobnie również nad południową i zachodnią częścią woj. podlaskiego.

„W dalszym ciągu głównym zagrożeniem w czasie burz będą krótkotrwałe, nawalne opady deszczu, mogące powodować zalania i podtopienia na obszarach miejskich. W najbliższym czasie burz należy się spodziewać w okolicach Gniewu, Olsztyna, Włocławka, czy Drohiczyna” – pisało w komunikacie IMGW.

W większości Polski ostrzeżenia hydrologiczne

Poza ostrzeżeniami o burzach IMGW wydało także ostrzeżenia hydrologiczne. Komunikat o gwałtownym wzroście stanów wody pierwszego stopnia obejmuje województwa warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, małopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie.

