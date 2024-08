Nowe ostrzeżenia IMGW. Podwyższono alert w jednym z regionów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już w piątek ostrzegał w wydanych alertach meteorologicznych przed silnymi opadami deszczu i burzami, wydając dla wielu regionów ostrzeżenia 1. stopnia w trzystopniowej skali, rosnącej skali. W nocy w jednym z regionów synoptycy podnieśli poziom ostrzeżenia do 2. stopnia.

Ostrzeżenia IMGW – silny deszcz z burzami

W sobotę 3 sierpnia pogoda może być niebezpieczna, przede wszystkim ze względu na silny deszcz z burzami. IMGW wydało alerty 2. i 1. stopnia w trzystopniowej skali.

W województwie podkarpackim, w powiatach bieszczadzkim i leskim IMGW podniósł ostrzeżenia do 2. stopnia. Będą one obowiązywać do soboty, do godz. 17:00

„Obserwowane są i nadal prognozowane opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu do 80 mm. W nocy i rano lokalnie opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h” – czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenia 1. stopnia w siedmiu województwach

Żółte ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami, czyli alerty 1. stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województw:

łódzkiego, powiatów południowo-wschodnich i południowych;

śląskiego, poza powiatami południowymi;

małopolskiego, w powiatach północnych;

świętokrzyskiego;

mazowieckiego, w powiatach południowych;

podkarpackiego, poza powiatami bieszczadzkim i leskim;

lubelskiego, w powiatach południowych.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 40 mm do 55 mm. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 9:00, 14:00 lub 17:00 w zależności od regionu (im dalej na wschód, tym będą obowiązywać dłużej).

Prognoza pogody na sobotę 3 sierpnia

IMGW udostępniło też prognozę pogody na sobotę.

„Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże oraz na południu kraju opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura od 14°C do 27°C. Wiatr słaby, tylko na południu umiarkowany i porywisty, z kierunków północnych” – czytamy.

