Pogoda na niedzielę. Tu spodziewamy się burzy

Polska wschodnia i południowa w niedzielę będzie pod wpływem klina wyżu, natomiast nad pozostały obszar kraju, od zachodu, nasunie się płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym – czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Przed frontem na wschodzie zalegać będzie ciepła, polarna morska masa powietrza. Z kolei nad zachodnią część kraju napłynie chłodniejsze powietrze. Ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na niedzielę. Gdzie będą burze?

Warto przyjrzeć się prognozie pogody w poszczególnych regionach Polski. Powodów do radości w drugi dzień pierwszego sierpniowego weekendu nie będą mieli odpoczywający w Zachodniopomorskiem i Pomorskiem. Tam zachmurzenie duże. Przelotnie wystąpią opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 22 stopni Celsjusza – w Gdańsku 22 stopnie Celsjusza, w Koszalinie o jeden mniej. Możemy spodziewać się umiarkowanego i słabego wiatru. W czasie burz osiągnie on maksymalną prędkość do 65 km/h.

Na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu w niedzielę będzie cieplej niż nad morzem. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni Celsjusza – w Białymstoku 25 stopni, w Olsztynie i Suwałkach o jeden mniej. Wiatr słaby i umiarkowany.

W Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie oraz w Kujawsko-Pomorskiem zachmurzenie w niedzielę będzie duże i umiarkowane. Spodziewać możemy się przelotnych opadów deszczu, a miejscami burz. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni Celsjusza – w Poznaniu 23 stopnie, podobnie jak w Kaliszu. W Zielonej Górze natomiast 24 stopnie. Z kolei w Bydgoszczy i Toruniu słupki rtęci pokażą 22 kreski powyżej zera.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, w czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Czytaj też:

Przerażające dane WHO. Niepozorny „zabójca” rośnie w siłęCzytaj też:

Pogodowy fake news obiegł polskie media. „Burze widmo” nie istnieją