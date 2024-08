Pogoda na długi weekend. Temperatury zaskoczą Polaków

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swojej stronie przedstawili prognozę pogody na kolejne dni, w tym na nadchodzący wielkimi krokami długi weekend zaczynający się 15 sierpnia. Z prognozy wynika, że pogoda będzie upalna, ale burzowa. To o tyle ważne, że 15 sierpnia ulicami Warszawy ma przejść wojskowa defilada, a długi weekend jest okazją dla wielu Polaków do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Pogoda na długi weekend w Polsce. Będzie upalnie, ale burzowo

I tak na pierwszy dzień długiego weekendu, czyli od nocy ze środy na czwartek do czwartku 15 sierpnia IMGW zapowiada wysokie temperatury. Mają one dochodzić do od 24°C na wybrzeżu i 27°C na północnym wschodzie, do około 30°C na przeważającym obszarze Polski.

Mimo upałów ma być pochmurno. Na wschodzie i północnym wschodzie kraju zapowiadane jest zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wiatr ma być słaby, okresami umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych, na zachodzie z zachodnich. Podczas burz porywy wiatru mogą sięgać do 80 km/h.

Podobnie w piątek zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami, głównie na południowym wschodzie, burze. Temperatura maksymalna ma sięgać od 22°C miejscami na północy do 29°C na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. Podczas burz wiatr porywisty.

Pogoda na sobotę i niedzielę

Prognoza IMGW na sobotę przewiduje zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie, burze. Temperatura maksymalna ma sięgać od 21°C na wybrzeżu i 25°C na zachodzie do 28°C, 31°C na przeważającym obszarze. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. Podczas burz wiatr porywisty.

Z kolei w niedzielę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne, słabe opady deszczu, a miejscami burze. Temperatura maksymalna ma sięgać od 19°C na wybrzeżu, 24°C na krańcach zachodnich, do 28°C miejscami na południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Podczas burz wiatr porywisty.

