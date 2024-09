Pogoda w tej części Polski może być groźna. Są ostrzeżenia IMGW

Jak informują synoptycy IMGW w nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, lokalnie mają wystąpić przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie oraz w górach możliwe burze. Temperatura minimalna wyniesie od 11°C, 12°C na zachodzie i w obszarach podgórskich, około 15°C w centrum, do 19°C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr bedzie słaby, okresami umiarkowany, przeważnie północny, jedynie na północnym zachodzie południowo-wschodni. Podczas burz porywy do 60 km/h.

Pogoda we wtorek 27 sierpnia

We wtorek 27 sierpnia na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, natomiast na wschodzie i południu Polski zachmurzenie ma być okresami duże i tam przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Suma opadów w burzy ma wynieść do 20 mm.

Zapowiadana temperatura maksymalna na zachodzie i w centrum kraju będzie wynosić od 24°C do 26°C, na wschodzie od 27°C do 30°C, a nad morzem i w rejonach podgórskich od 20°C do 23°C. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Porywy wiatru w burzach do 60 km/h.

W nocy z wtorku na środę prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na południu duże. W Karpatach możliwe słabe przelotne opady deszczu, a Tatrach możliwe burze. Suma opadów w burzach do 15 mm. Temperatura minimalna ma wynieść od 11°C na Kaszubach i w kotlinach sudeckich, około 14°C w centrum, do 19°C na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich.

IMGW ostrzega przed upałami – tu może być niebezpiecznie

We wtorek obowiązywać będą także ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Dotyczą one województw:

lubelskiego, w powiatach włodawskim, chełmskim, w Chełmie, krasnostawskim, zamojskim, w Zamościu, biłgorajskim, hrubieszowskim, tomaszowskim;

podkarpackim, w powiatach: leżajskim, łańcuckim, przeworskim, lubaczowskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl.

twitter

„Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek od 30°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C” – czytamy.

Alerty będą ważne do godziny 19 we wtorek.

Czytaj też:

Tajemniczy obiekt nad Polską. Hołownia: Mogła to być anomalia meteorologicznaCzytaj też:

Ta metoda uratuje każdy krzew – prosty sposób na czarne plamy na liściach róż