Koniec sierpnia to nie koniec lata? Prognoza pogody na wrzesień daje nadzieję

Po niezbyt udanym lipcu, sierpień jest przeważnie suchy i gorący. Do końca miesiąca nie będzie padać za często, zwłaszcza na północy Polski. Nieco więcej opadów może wystąpić na południu. Temperatury powinny utrzymywać się między 20-25 stopniami Celsjusza. Nie będzie więc upałów, ale też nie obawiajmy się drastycznego ochłodzenia.

Jaka pogoda czeka nas we wrześniu? Temperatura i opady

Prognoza długoterminowa przewiduje, że wrzesień będzie nieco cieplejszy niż średnia temperatur z lat 1990-2020. Możemy więc śmiało spodziewać się dni, w których temperatura zdoła jeszcze przekroczyć około 25 stopni lub więcej. Zwłaszcza ciepła ma być pierwsza połowa miesiąca.

Meteorolodzy nie są jednak pewni co do opadów. Jeden z modeli pogodowych przewiduje, że na południowym zachodzie oraz częściowo na wschodzie deszczu ma spaść więcej, niż wynika z normy. Najmniej opadów ma być na Pomorzu, gdzie doświadczymy nawet wzrostu zagrożenia suszą. Reszta Polski ma pozostawać w normie. Oznaczać to będzie przykładowo 28-43 mm deszczu w Poznaniu do około 40-80 mm w Lublinie i Krakowie.

Drugi model mówi o niedoborze opadów w całym kraju, przy czym najmniej deszczu ma być w pierwszej połowie miesiąca. W kolejnych tygodniach popada częściej, głównie na północy kraju. Na południu Polski spodziewany jest „spory deficyt” opadów.

IMGW podsumowuje pierwszą połowę sierpnia

Według analizy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatury w sierpniu tego roku nie wyłamuje się mocno ze średnich wyników z lat 1990-2020. Ewentualnie mogą być nieco powyżej. Jest to także bardzo suchy miesiąc. W najbardziej wilgotnej Łebie suma opadów wyniosła 51 mm (64 proc. normy), ale w najbardziej suchym Terespolu tylko 1 mm wody.

