Cała Polska znów w alertach. Na termometrach rekordy

Myślicie, że obecne upały są nie do zniesienia? W przyszłym tygodniu ma być jeszcze gorzej.

Fala upałów na początek roku szkolnego

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na początku przyszłego tygodnia czekają nas ogromne skoki temperatur.

Jeszcze w poniedziałek 2 września podczas rozpoczęcia roku szkolnego temperatura wyniesie do 32 stopni. We wtorek za to słupki termometrów osiągną nawet do 37 stopni Celsjusza. W środę powinny zatrzymać się na 36 stopniach, a w nieco spokojniej będzie dopiero w piątek, kiedy temperatura ma osiągnąć maksymalnie 33 stopnie. Przygotujcie się także na burze i grad przez cały tydzień.

Jaka pogoda w ostatni piątek wakacji?

W piątek 30 sierpnia wieczorem czeka nas z kolei zachmurzenie na obszarze od Warmii i Pomorza, przez zachodnią Wielkopolskę i Ziemię Lubuską po zachodnią część Dolnego Śląska. Okresami, zwłaszcza po południu, wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów burzowych osiągnie do 35 mm.

Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe, lokalnie umiarkowane. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 28°C do 31°C. Chłodniej będzie na północnym zachodzie w strefie brzegowej i tam od 21°C do 24°C. Wiatr powieje na ogół słaby, południowo wschodni, wieczorem od zachodu kraju skręcający na północno zachodni i północny. Podczas burz możliwe będą porywy wiatru do około 70 km/h.

Piątkowa noc będzie całkiem ciepła

W nocy z piątku na sobotę w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie zapowiadane jest umiarkowane i duże, wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów miejscami osiągnie do 15 mm. W południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie będzie małe.

Temperatura minimalna wyniesie od 15°C do 18°C, na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu będzie chłodniej – od około 13°C do 16°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w północno-zachodniej połowie kraju północno-zachodni i północny, a w południowo-wschodniej południowo-wschodni, miejscami zmienny. W rejonach burz wiatr w porywach osiągnie do 65 km/h.

Czytaj też:

Ostrzegają, że firmy tego nie udźwigną. Czy uda się przekonać rząd do zmiany planów?Czytaj też:

Wybrał się na Śnieżkę, nie dotarł. Tragedia na szlaku