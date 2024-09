Upały nie odpuszczają. Ponad 30 stopni we wrześniu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy opublikował aktualne dane pogodowe. 3 września temperatura w niemal całym kraju oscylowała będzie wokół 29-31. Tylko w jednym regionie we wtorek prognozowane są burze z deszczem.

Pogoda. 3 września to nieznośne upały. Gdzie spadnie deszcz?

We wtorek na polskim niebie pojawi się małe do umiarkowanego zachmurzenie. Jedynie w górach można spodziewać się grubych, gęstych i ciemnych chmur.

Burze mogą wystąpić w Sudetach Wschodnich. Prawdopodobnie będą im towarzyszyć przelotne opady deszczu. Oprócz tego termometry wskażą nieco niższe – w porównaniu do reszty kraju – temperatury, w rejonach: podgórskich Karpat (25-26 stopni Celsjusza), w okolicy Gdańska (28℃) i w północnej części województwa podlaskiego (27℃).

A jak sytuacja temperaturowa przedstawiała będzie się w pozostałych częściach kraju? Mówiąc krótko – wracają upały. Mimo września nie warto rezygnować z picia dużej ilości wody, unikania słońca (szczególnie w godzinach od 10 do 14, a nawet do 16) i w miarę możliwości korzystania z wentylatorów lub klimatyzacji.

We wtorek termometry wskażą nawet 32℃!

W woj. dolnośląskim możemy spodziewać się ok. 30℃, kujawsko-pomorskie to zaś 32℃. Lubelskie to – 29℃, natomiast lubuskie to – w północnej części 30℃, a w południowej – 31℃.

Idąc dalej – woj. łódzkie – 30℃, małopolskie – 31℃, mazowieckie – 30℃,, opolskie – 31℃, podkarpackie -31℃, podlaskie – w południowej częsci 29℃, śląskie – 31℃, świętokrzyskie – 30℃, warmińsko-mazurskie – 31℃, wielkopolskie – 31℃ i zachodniopomorskie – gdzie w zachodniej części będzie 32℃, natomiast w północnej – 30℃.

IMGW-PIB podaje, że we wtorek, w Tatrach, burzom towarzyszyły będą opady – do 15 milimetrów. Możliwe, że podczas nich momentami wiatr zawieje trochę mocniej.

