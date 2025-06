„Afrykańskie” upały tuż za rogiem. Termometry zwariują

Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje. Ostatnie dni czerwca nie wyglądają dobrze – 27 czerwca w całej Polsce pada deszcz, choć z różną intensywnością. Niebo pozostaje zachmurzone, choć temperatura – nawet nad morzem czy w rejonie terenów podgórskich – jest dość komfortowa, bo termometry wskazują od 21 do 26 stopni Celsjusza.

W kolejnych dniach sytuacja będzie bardzo podobna. Sobota przyniesie umiarkowane zachmurzenie (momentami urastające do dużego). „Miejscami, zwłaszcza na północy, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C, 20°C w rejonie wybrzeża i na Suwalszczyźnie, około 24°C na południu i w centrum, do 28°C na krańcach zachodnich” – podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy.

29 czerwca zachmurzenie także będzie umiarkowane lub duże. „Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C, 25°C na północy i wschodzie, około 26°C w centrum do 28°C na południu i 29°C na krańcach zachodnich” – czytamy.

Do Polski zawitają „afrykańskie upały”. Kiedy?

Polacy chcą słońca i wysokich temperatur. IMGW ma dla nich słodko-gorzką informację, bo ich prośby zostały wysłuchane, ale pojawił się jeden problem. W centrum, a także na południowym zachodzie i zachodzie temperatury przekroczą 31°C, osiągając szczytowo nawet 35°C.

Tak będzie we wtorek i środę. Pogoda z 1 na 2 lipca będzie w kratkę, bo pojawią się przelotne opady deszczu i burze (lokalnie nawet z gradem). Mimo to temp. maks. oscylować będzie wokół „27°C-28°C na krańcach południowych, południowo-wschodnich i na północnym wschodzie, około 31°C w centrum do 35°C na zachodzie”, a nieco chłodniej będzie na wybrzeżu – 22°C-26°C.

A ze środy na czwartek? I w tym przypadku mogą pojawić się przelotne opady deszczu w trakcie burz. „Temperatura minimalna od 14°C do 19°C i lokalnie 20°C na południu i zachodzie. Temperatura maksymalna od 25°C, 27°C miejscami na północy i na terenach podgórskich Karpat, około 31°C na wschodzie i 33°C w centrum do 35°C na południowym zachodzie i zachodzie; chłodniej na wybrzeżu od 21°C do 24°C” – informują meteorolodzy za pośrednictwem serwisu meteo.imgw.pl.

