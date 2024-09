Pogoda na środę. Lato trwa w najlepsze, a co z burzami?

Ci, którzy liczą na ochłodzenie czy choćby opady, w większości będą musieli obejść się smakiem. Środa bowiem znacznej części kraju nie przyniesie ani deszczu, ani niższej temperatury.

Noc z wtorku na środę

Jedynie w nocy będzie można nieco odetchnąć. Najmniej na termometrach zobaczą mieszkańcy wschodu Polski – tam temperatury osiągną wysokość 13-16 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu i zachodzie kraju do 19-21 stopni Celsjusza. IMGW wskazuje, że w kotlinach i dolinach górskich po północy możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Szykuje się bezchmurna, gwiaździsta noc, zatem miłośnicy spoglądania na wieczorne niebo będą mogli przygotować się na obserwację gwiazd. Jeśli powieje, to słabo – jedynie na północy i zachodzie Polski można spodziewać się umiarkowanych powiewów.

twitter

Środa w pogodzie. Mało chmur, jedynie lokalnie burze

Przygotujcie czapki i dużo wody – w środę niebo będzie raczej bezchmurne. Tylko miejscami na wschodzie i południu kraju zachmurzenie może wzrosnąć do dużego.

Ostrzegamy wędrowców i turystów, którzy wybierają się na szlak – w górach i w rejonach podgórskich po południu lokalnie przelotne opady deszczu i burze. IMGW prognozuje wysokość opadów w czasie burz do około 15 milimetrów na metr kwadratowy.

Będzie gorąco – temperatura maksymalna od 28 stopni Celsjusza do 32 stopni Celsjusza. Jak zwykle, nieco chłodniej będzie miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat – tam termometry wskażą od 25 stopni Celsjusza do 27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Jedynie podczas burz może mocniej powiać – w porywach wiatr może rozpędzać się do 55 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia przed upałem

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw:

zachodniopomorskiego, z wyjątkiem powiatów: kamieńskiego, Świnoujście, gryfickiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego;

pomorskiego, dla powiatów: bytowskiego, człuchowskiego, chojnickiego;

wielkopolskiego;

dolnośląskiego, z wyjątkiem powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego;

opolskiego;

kujawsko-pomorskiego, dla powiatów: tucholskiego, sępoleńskiego, bydgoskiego, Bydgoszcz, nakielskiego, żnińskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego;

lubuskiego;

śląskiego, w powiatach: tarnogórskim, gliwickim, Gliwice, Zabrze, Bytom, Chorzów, Katowice, Tychy, pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój, wodzisławskim, raciborskim, rybnickim, Rybnik, mikołowskim.

Ostrzeżenia stracą ważność o godzinie 19 w czwartek.

Alerty pierwszego stopnia z kolei obowiązują w województwach:

mazowieckim, gdzie w powiatach siedleckim, Siedlce, sokołowskim, ostrowskim, węgrowskim będą ważne do godz. 19 we wtorek, a w pozostałych do godz. 19 w środę;

łódzkim, gdzie będą ważne do 19 w środę;

dolnośląskim, poza powiatami objętymi ostrzeżeniami wyższego stopnia;

warmińsko-mazurskim, gdzie we wschodnich powiatach będą ważne do godz. 19 we wtorek, a w zachodniej części do godz. 19 w środę;

śląskim, poza powiatami objętymi ostrzeżeniami wyższego stopnia (gdzie będą ważne do godz. 19 w czwartek)

małopolskim, poza powiatami nowotarskim i tatrzańskim (gdzie będą ważne do godz. 19 w czwartek);

podkarpackim, gdzie we wschodniej części województwa będą ważne do godz. 19 we wtorek, a w pozostałej części do godz. 19 w czwartek.

Czytaj też:

Różowe chmury o zachodzie słońca. To cenna wskazówka pogodowaCzytaj też:

Prognozy na jesień i zimę. Jakich temperatur możemy się spodziewać?