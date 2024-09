Złe wieści pogodowe. Na południu Polski znowu spadnie trochę deszczu

Polacy zmagają się ze skutkami powodzi. Ostatnie dni były dla służb – a także wojska czy wolontariuszy – niezwykle ciężkie. Woda pozrywała mosty, poniszczyła budynki, podtopiła drogi, a naprawa będzie kosztowała Polskę i Unię Europejską miliardy złotych i euro. W wielu miejscach ogłoszono stan klęski żywiołowej – ostatnio w powiecie dzierżoniowskim, lubańskim czy świdnickim – na Dolnym Śląsku, a także brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim, opolskim czy krapkowickim – na Opolszczyźnie.

We wtorek na południu znowu spadnie trochę deszczu, który prawie nie pojawił się w poniedziałek. Temperatura w całym kraju będzie przy tym umiarkowana.

24 września. Prognoza pogody na wtorek

Pogoda w Polsce we wtorek to – na wschodzie – małe lub umiarkowane zachmurzenie, a na północy, południu i zachodzie – duże – czytamy na oficjalnej stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Miejscami może spaść nieco deszczu. Pojawić mogą się też burze – na północnym zachodzie i w centrum kraju. Suma opadów wyniesie od 10 do 15 milimetrów.

Temperatura w całym kraju będzie dość komfortowa – oscylowała będzie od 20 do nawet 26 stopni Celsjusza. Nad morzem i krańcach zachodnich będzie to – około 19℃, na zachodzie i krańcach południowych – 22℃, natomiast na wschodzie – 26℃. W górach i rejonach podgórskich temp. nie przekroczy – 20℃.

W nocy z 24 na 25 września (środa) również tu i ówdzie pojawią się opady deszczu. Przede wszystkim doświadczą ich mieszkańcy południa, wschodu i na północy kraju. Na południu i południowym wschodzie suma opadów wyniesie do 10 mm.

25 września. Tak sytuacja będzie przedstawiała się w środę

Temperatura w środę będzie w całym kraju nieco niższa (podobna tej, jaka była w poniedziałek). W rejonach podgórskich i nad morzem będzie to – ok. 19℃, natomiast w kraju od 20 – do ok. 22℃.

Tego dnia również spadnie trochę deszczu – szczególnie w górach, rejonach podgórskich, na Małopolsce, Podkarpaciu, a także na zachodzie – na Lubelszczyźnie i w rejonie województwa zachodniopomorskiego.

