W piątek spadnie deszcz i silnie powieje. W niektórych regionach wystąpią burze

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w nocy z czwartku na piątek wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne ma spaść deszcz opady deszczu. Na Pomorzu lokalnie możliwe są burze. Temperatura minimalna od 13°C, 14°C na Pomorzu, około 14°C, 16°C na przeważającym obszarze kraju, do 18°C na południowym wschodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich i tam miejscami spadek temperatury do około 11°C. Zapowiadany jest wiatr umiarkowany okresami porywisty. W rejonach podgórskich i nad morzem wiatr okresami dość silny, w porywach około 70 km/h, a wysoko w górach do 110 km/h. W czasie możliwych burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Prognoza pogody na piątek

W piątek 27 września duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami ma się utrzymać. Miejscami zapowiadane są przelotne opady deszczu, a na Pomorzu wciąż mogą wystąpić lokalnie burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17°C, 19°C na północnym zachodzie, 20°C, 22°C w centrum i na południu do 22°C, 23°C na wschodzie. W rejonach podgórskich miejscami spadki do około 17°C. Wiatr umiarkowany, przejściowo dość silny, w rejonach podgórskich Sudetów w porywach około 60 km/h, nad morzem do 75 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 110 km/h, a w Karpatach do 80 km/h. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydało także ostrzeżenia przed silnym wiatrem pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w trzech województwach.

Alerty 2. stopnia wydano w województwie podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim i obowiązują do piątku do 6:00.

Ostrzeżenia 1. stopnia ogłoszono dla województw zachodniopomorskiego, w powiecie sławieńskim, koszaliński, Koszalinie, kołobrzskim, gryfickim, kamieńskim i Świnoujściu od 7:00 do 17:00 oraz pomorskiego, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim od 7:00 do 19:00.

