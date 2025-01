Wtorek ma być chłodny, w nocy przymrozki. „Pozostaniemy w masie arktycznego powietrza”

„Wyż z centrum w rejonie Zatoki Fińskiej będzie odsuwać się na północny wschód, w dzień województwa zachodnie zaczną dostawać się pod wpływ niżu z ośrodkiem nad Holandią” – informują synoptycy z IMGW. „Pozostaniemy w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego, tylko nad południowy zachód napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać” – dodają.

Pogoda na wtorek 1 października

W nocy z poniedziałku na wtorek na wschodzie kraju zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, miejscami spadnie deszcz. Na pozostałym obszarze Polski będzie występować zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem na krańcach zachodnich zachmurzenie będzie miejscami duże i tam zapowiadane są słabe opady deszczu. Miejscami mgły, na północy kraju ograniczające widzialność do 300 metrów, na południu lokalnie do 100 metrów.

Temperatura minimalna -1°C, 0°C na Kaszubach, Warmii, Podhalu oraz lokalnie w centrum kraju do 6°C na południowym wschodzie oraz 8°C na Helu. Miejscami, szczególnie na północy i południu temperatura powietrza przy gruncie spadać będzie do około -3°C, a w kotlinach karpackich do około -6°C. Wiatr będzie słaby, tylko północnym zachodzie umiarkowany, a nad morzem też okresami dość silny i porywisty, z kierunków wschodnich. Początkowo wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 70 km/h.

Z kolei we wtorek na zachodzie oraz wschodzie kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami spadnie deszcz, szczególnie na zachodzie kraju. Na krańcach południowo-zachodnich możliwe są burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane.

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 8°C na północnym wschodzie, około 13°C w centrum do 15°C na południu i 16°C lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, na zachodzie umiarkowany i porywisty, nad morzem też chwilami dość silny, z kierunków wschodnich.

