Prognoza pogody na październik. Czego możemy się spodziewać za oknem?

Jakiej pogody możemy spodziewać się w październiku? Synoptycy IMGW udostępnili w mediach społecznościowych prognozy obejmujące początek miesiąca. Wynika z nich, że – przynajmniej przez pierwsze dni – październik będzie typowo jesienny i chłodny. Przed nami pierwsze przygruntowe przymrozki i mgły gęste jak mleko.

Już 1 października przywitał nas niską temperaturą – minimalnie na termometrach zobaczyliśmy od 2 do 6 stopni Celsjusza na wschodzie, a od 5 do 8 stopni na zachodzie kraju. Maksymalnie słupki termometrów sięgną 10 stopni na krańcach północno-zachodnich Polski do 16 stopni w centrum. Na zachodzie i południu popada także deszcz. Podobnie będą wyglądały kolejne dni.

Pogoda w październiku. Prognozy IMGW

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW opracowało eksperymentalną prognozę długoterminową na październik. Wynika z niej, że średnia temperatura powietrza w tym miesiącu na większości obszaru naszego kraju będzie mieściła się w wieloletniej normie z lat 1991-2020. Tylko południowa część kraju na swoich termometrach zobaczy wyższe temperatury. We wspomnianej normie mają się również mieścić opady – pomijając zachodnią część Polski, bowiem tam spodziewać się można sumy opadów wykraczającej ponad normy z lat 1991-2020.

Synoptycy zaprezentowali także ostatnią długoterminową prognozę na październik, którą przygotowało Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF).

Pierwszy tydzień chłodniejszy. Potem ocieplenie

Wynika z niej, że średnia temperatura w pierwszym tygodniu października w południowo-zachodniej i centralnej części kraju zapowiada się poniżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Pozostały obszar Polski pozostaje w normie. Kolejne tygodnie, na przeważającym obszarze Polski mają przynieść temperatury plasujące się w normie wieloletniej.

Jeśli chodzi natomiast o opady – przez większość miesiąca ich suma również mieści się w normie wieloletniej. Z kolei jednak w okresie od 7 do 20 października na przeważającym obszarze Polski sumy opadów prognozowane są powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

