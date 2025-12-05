Mgły nadal sporym zagrożeniem dla kierowców. Może być też ślisko na drogach

Noc z czwartku na piątek 5 grudnia była wyjątkowo trudna na polskich drogach. IMGW wydał ostrzeżenia przed gęstymi mgłami dla mieszkańców 13 województw. Alerty obowiązywały aż do godziny 8-9 rano.

Prognoza pogody na piątek

Synoptycy sugerują, że kolejna noc może wyglądać podobnie. Między piątkiem a sobotą znów mają pojawić się mgły. Dodatkowo w niektórych miejscach wystąpi szadź, czyli drogi będą bardziej śliskie niż zwykle. Gęste mgły ograniczające widoczność do 100 metrów pojawią się jednak już lokalnie, a nie w całej Polsce, jak dnia poprzedniego.

W dzień będzie raczej pochmurnie, z przejaśnieniami na południu. Zrobi się też cieplej. Na wschodzie kraju temperatury sięgną nawet 9-10 stopni, w centrum dojdą do 6 stopni, a na zachodzie do 4.

Początek weekendu przyniesie też dużo deszczów, zwłaszcza na zachodzie Polski. W Tatrach i Sudetach zapowiadane są opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Wiatr powieje słaby, okresami na wschodzie umiarkowany i porywisty. W Sudetach będzie wiał najsilniej, osiągając nawet do 80 km/h.

Prognoza na piątkową noc

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie duże i całkowite, jedynie na krańcach południowych i południowo-wschodnich większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami, głównie na północy i w centrum, wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki.

Temperatura minimalna wyniesie od około 0°C gdzieniegdzie na zachodzie do 5°C na północnym wschodzie i na wybrzeżu, w kotlinach górskich spadki do -3°C; -2°C. Wiatr powieje przeważnie słaby, na wschodzie umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 55 km/h.

Czytaj też:

Hollywood w żałobie. Zmarł aktor, którego cały świat znał z „Mortal Kombat”Czytaj też:

Zderzenie pod Warszawą. Korek na 20 km na S2