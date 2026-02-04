Katastrofalne warunki pogodowe w Polsce. Seria alertów RCB i IMGW

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki wodnej w środę 4 lutego po południu i wieczorem zachmurzenie będzie duże, na południowym zachodzie oraz na krańcach północnych z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju oraz wysoko w górach okresami wystąpią opady śniegu, a w południowej części miejscami opady deszczu ze śniegiem lub deszczu lokalnie marznącego i powodującego gołoledź.
Temperatura maksymalna wyniesie od -10°C na Suwalszczyźnie, około -5°C w centrum, do 4°C miejscami na południu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni. Wysoko w górach wiatr osiągać będzie w porywach do 55 km/h i miejscami spowoduje zamiecie śnieżne.
W nocy ze środy na czwartek 5 lutego spodziewane jest zachmurzenie duże, nad ranem na południu kraju możliwe większe przejaśnienia. W północnych województwach oraz wysoko w górach okresami nastąpią opady śniegu i tam miejscami przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 5 cm. W pasie centralnym prognozowane są opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź, a na południu przeważnie opady deszczu, miejscami marznące i powodujące gołoledź.
W kotlinach górskich lokalnie pojawią się mgły, ograniczające widzialność do 300 m. W szczytowych partiach Sudetów przyrost pokrywy śnieżnej szacuje się na maksymalnie 10 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -11°C na północnym wschodzie, około -6°C w centrum, do 1°C miejscami na południu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków wschodnich. W szczytowych partiach gór wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.
W czwartek zachmurzenie będzie duże, na południu kraju z większymi przejaśnieniami. Na północy wystąpią opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, powodujący gołoledź, na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami marznącego i powodującego gołoledź; wysoko w górach śnieg.
Temperatura maksymalna osiągnie od -5°C na północnym wschodzie, około 1°C w centrum, do 7°C miejscami na południu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W szczytowych partiach gór wiatr osiągnie początkowo w porywach do 70 km/h, później będzie słabnący, powodujący zamiecie śnieżne.
Jak ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, uważać należy zwłaszcza na śliskie nawierzchnie. „Uwaga! Dziś i jutro (04/05.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach” – czytamy w oficjalnym komunikacie.
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województw:
- zachodniopomorskiego
- pomorskiego
- warmińsko-mazurskiego
- podlaskiego
- lubuskiego
- wielkopolskiego
- kujawsko-pomorskiego
- mazowieckiego
- łódzkiego
- świętokrzyskiego (powiaty: konecki, skarżyski)
- lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski)
- dolnośląskiego (powiaty: głogowski, górowski, lubiński, milicki, oleśnicki, polkowicki, trzebnicki, wołowski).
Ostrzeżenia dla całej Polski wydał też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W pasie południowym obowiązuje 1 stopień alertu, a w pozostałej części drugi – pomarańczowy stopnień. Z mapy dowiadujemy się, że głównym zagrożeniem są obecnie marznące opady.
