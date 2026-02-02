Zamiecie śnieżne, marznące mgły i siarczysty mróz. IMGW z alertami dla całej Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek 2 lutego nie ma dla nas dobrych wiadomości. Polska i cały nasz region pozostaną pod wpływem rozległego wyżu znad Finlandii, co oznaczać będzie kontynuację mroźnych temperatur, a dodatkowo śnieżyce i zamarzające mgły.

Prognoza na poniedziałek 2 lutego. Mróz nie odpuszcza

W północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie ma być na ogół małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na południu miejscami wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie od -19°C na północnym wschodzie, około -13°C w centrum do -6°C, -3°C na południowym zachodzie. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie, południu i nad morzem porywisty, przeważnie wschodni, tylko nad morzem południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach miejscami zawieje porywisty wiatr.

W nocy z poniedziałku na wtorek 3 lutego na przeważającym obszarze odnotujemy zachmurzenia małe i umiarkowane, na południowym zachodzie i południu zachmurzenie duże, a miejscami także słabe opady śniegu. W rejonach podgórskich Karpat mogą pojawić się marznące mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od -27°C, -24°C na północnym wschodzie, miejscami także na Lubelszczyźnie oraz Mazowszu, około -20°C w centrum do -8°C, -6°C na południowym zachodzie. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju porywisty, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach porywy wiatru osiągną do 60 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W związku z silnym mrozem, IMGW wydał ostrzeżenia dla 16 województw. Alert pomarańczowy obowiązywać będzie w województwach:

Warmińsko-Mazurskim;

Podlaskim;

Lubelskim;

Podkarpackim – częściowo na wschodzie (granica z Ukrainą);

Pomorskim – częściowo na wschodzie (okolice Elbląga).

Alert żółty obowiązywać będzie w województwach:

Zachodniopomorskim;

Lubuskim;

Wielkopolskim;

Kujawsko-Pomorskim;

Mazowieckim;

Łódzkim;

Świętokrzyskim;

Małopolskim;

Śląskim;

Opolskim;

Dolnośląskim.

Mroźna pogoda. Zamknięte szkoły i ofiary śmiertelne

Wyjątkowo niskie temperatury zebrały w tym roku śmiertelne żniwo. Od początku listopada w naszym kraju z powodu mrozu zmarło łącznie 37 osób. Ostatnią ofiarą był mężczyzna, którego ciało znaleźli w sobotę 31 stycznia policjanci z Łodzi.

– Ostateczną przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok, ale wstępnie ustalono, że mężczyzna zmarł z wychłodzenia. Ustaliliśmy już jego tożsamość, to 33- latek- przekazała komisarz Adam Dembiński z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Ze względu na pogodę w poniedziałek i wtorek 3 lutego odwołano lekcje w części szkół. Dotyczy to głównie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Zajęcia odwołano m.in. w gminach: Korsze, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Puńsk i gminie Nurzec-Stacja.

