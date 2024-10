W niedzielę w tym miejscu spadnie śnieg. W innych regionach Polski deszcze i mgły

Jak informują synoptycy IMGW, w niedzielę Polska będzie w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Jedynie na wschodzie kraju zaznaczać się będzie wpływ niżu znad Ukrainy i Rumunii. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na noc z soboty na niedzielę

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie ma być całkowite z przejaśnieniami, jedynie na północy i zachodzie spodziewać się można większych przejaśnień lub rozpogodzenia. Miejscami zapowiadane są opady deszczu lub mżawki. Suma opadów na południowym wschodzie wyniesie do lokalnie 15 mm. Na szczytach Tatr zapowiadane są opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na południu lokalnie wystapi mgła, ograniczająca widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna wyniesie od około 5°C na północnym zachodzie kraju oraz w rejonach podgórskich, około 8°C w centrum, do 10°C na południowym wschodzie i nad morzem. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, północno-wschodni i północny.

Pogoda w niedzielę 6 października

W niedzielę według synoptyków IMGW wystąpi zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, na zachodzie kraju spodziewane są większe przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju wystąpią słabe opady deszczu. Wysoko w Tatrach spodziewać się można kontynuacji opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. W Tatrach i Bieszczadach lokalnie możliwe są burze z drobnym gradem.

Rano na południu lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna od 9°C na wschodzie, około 12°C w centrum, do 15°C na północnym zachodzie; w obszarach podgórskich od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych i wschodnich.

W nocy z soboty na niedzielę na wschodzie kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i słabe opady deszczu lub mżawki; w centrum i na zachodzie Polski większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia, silne zamglenia i miejscami mgła, ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 5°C na zachodzie do 9°C na wschodzie i miejscami nad morzem; chłodniej w kotlinach górskich, od 2°C do 5°C. Wiatr słaby, zmienny.

