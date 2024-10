Huragan Kirk coraz bliżej. IMGW ostrzega przed wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już teraz ostrzega przed silnymi porywami wiatru, które przyniesie ze sobą znad Atlantyku huragan Kirk. Obecnie żywioł ten przesuwa się w kierunku Europy Zachodniej z prędkością około 40 kilometrów na godzinę.

Huragan Kirk nadciąga nad Europę

Bliskość huraganu spowoduje, że silniej powieje i w Polsce. W najbliższych dniach odczuwalne będzie to zwłaszcza w górach, gdzie halny osiągnie prędkość nawet do 110 km/h.

Z prognozy pogody IMGW wynika, że jeszcze w poniedziałek 7 października na wschodzie i północy Polski możliwe będą słabe opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie zmaleje, będzie duże i umiarkowane. Temperatura osiągnie 17 stopni na południu i zachodzie kraju, a na północnym-wschodzie będzie wynosić maksymalnie 11 stopni.

Prognoza pogody na wtorek 8 października

We wtorek 8 października w prawie całym kraju czeka nas dużo pogodnego nieba. Będzie też względnie ciepło. Jedynie nad morzem, a po południu także w górach, wystąpi duże zachmurzenie duże i możliwe słabe opady deszczu.

Rano gdzieniegdzie pojawi się mgła. Temperatura maksymalna osiągnie od 15°C na północnym wschodzie, około 18°C nad morzem i na wschodzie kraju, do 21°C na zachodzie, w centrum i na południu. Wiatr na wschodzie powieje słaby, na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowany i porywisty, południowy i południowo-wschodni. Porywy wiatru w rejonach podgórskich osiągną do 80 km/h, wysoko w Tatrach wiatr halny będzie miał do 110 km/h.

