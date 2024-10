Pogoda na czwartek nie zachwyca. Najgorzej będzie w nocy

10 października w ciągu dnia pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie (na zachodzie będzie ono miejscami duże).

Zaskoczyć może natomiast temperatura. Będzie dość komfortowa, choć przecież na dobre rozpoczęła się jesień.

Pogoda na czwartek. Temperatura maksymalna? Nawet 24℃

IMGW-PIB podaje, że temperatura w całym kraju oscylowała będzie wokół 17-22 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą około 15℃. A gdzie będzie najcieplej? Na te informacje z pewnością czekają obywatele całego kraju, ale nacieszyć stosunkowo „wysoką” (jak na jesień) temperaturą będą mogli się tylko mieszkańcy Podkarpacia – i to tylko niektórych miejscowości. Lokalnie może być tam nawet 24℃.

Czego jeszcze oczekiwać możemy od czwartku? Deszczu. Ten za dnia pojawi się przelotnie w niemal całym kraju. Nasili się natomiast w nocy z 10 na 11 października – na południu i wschodzie. Będzie utrzymywał się przez całą noc (w natężeniu umiarkowanym i przejściowo silnym – w ostatnim przypadku oznacza to miejscowe opady do 35 milimetrów). Jeśli chodzi o północ czy zachód, deszcz będzie zanikał.

Dlatego też jutro warto założyć ubranie chroniące nasze ciało przed opadami, ale niekoniecznie takie, które podwyższy jego temperaturę.

Z tygodnia na tydzień termometry będą wskazywać coraz mniej stopni

A co nastąpi po czwartku? Temperatura będzie średnio-niska – aż do końca tygodnia. W piątek będzie to w okolicach 12-13℃, w sobotę 13-14℃, natomiast w niedzielę – ok. 10-11℃.

Teraz, z każdym tygodniem, temperatura będzie się obniżała. Według modeli IMGW-PIB w 42. tygodniu roku temperatura wskaże średnio ok. 14℃, natomiast w 43. – już ok. 12-13. 44. tydzień przyniesie ok. 9-10℃, a 45. – w okolicach 8-9℃. W 46. tygodniu temperatura obniży się o jeszcze 0,5-1℃.

