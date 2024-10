Wiadomo już, kiedy spadnie pierwszy śnieg. Będzie dwucyfrowy mróz?

Trwająca obecnie ciepła jesień ma skończyć się około 27 października. Po tej dacie prognozowane jest załamanie pogody.

Kiedy pierwszy śnieg i dwucyfrowy mróz?

Na początku listopada zwłaszcza mieszkańcy centralnej Polski powinni nastawić się na zimno i deszcz. W pierwszy weekend listopada temperatura ma oscylować między 10 i 6 stopniami Celsjusza. W południowej Polsce powieje silniejszy wiatr.

W drugiej połowie listopada ma już spaść śnieg. Będą też częste przymrozki. Serwis fanipogody.pl na podstawie analiz meteorologicznych szacuje, że możliwy jest nawet dwucyfrowy mróz nocami. Zaznaczają jednak, że sprawdzalność prognoz pogody powyżej 7 dni to około 50 proc.

Prognoza pogody na niedzielę

Sprawdźmy więc, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. IMGW prognozuje, że w niedzielę 20 października po południu i wieczorem we wschodniej połowie kraju ma być bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym, w zachodniej umiarkowane i duże. Lokalnie na wybrzeżu wystąpią słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12°C; 13°C na wschodzie, około 15°C w centrum, do 18°C; 19°C na zachodzie i południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągną do 70 km/h.

W nocy na północy i zachodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju małe. Na krańcach północno zachodnich wystąpią słabe opady deszczu. Lokalnie na południowym wschodzie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 100 m, w zasięgu mgieł wzrost zachmurzenia do dużego.

Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek 21 października na północnym zachodzie i północy kraju zachmurzenie będzie duże i tam miejscami wystąpią słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano na południowym wschodzie pojawią się lokalne mgły ograniczające widzialność do 100 m, a w ich zasięgu zachmurzenie duże.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze będzie oscylować od 13°C do 17°C, cieplej miejscami na zachodzie i południu, od 18°C do 20°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 55 km/h, lokalnie w Beskidzie Niskim i Sądeckim w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągną do 60 km/h.

