Alerty RCB na północy Polski. „Jeśli możecie, przełóżcie wizytę na cmentarzu”

Na piątek 1 listopada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Chodziło głównie o deszcz i wiatr, który może osiągać prędkości w okolicach 65 km/h.

Alerty RCB dla północy Polski

Własne alerty rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Dziś (01.11) prognozowany silny i porywisty wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz wolno stojące rzeczy” – takie wiadomości dotarły do mieszkańców części województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w reakcji na prognozy pogody postanowiła ostrzec mieszkańców regionu i zaapelować do nich o przełożenie wizyt na grobach bliskich.

„Do 17:00 będzie wiało do ok. 65 km/h, pojawi się też deszcz. Uspokoi się dopiero po 22:00. Jeśli możecie, przełóżcie wizytę na cmentarzu na jutro i niedzielę. Jeśli jednak wybieracie się dzisiaj w odwiedziny do bliskich, proszę was o zachowanie szczególnej ostrożności” – pisała.

Jaka pogoda w nocy z 1 na 2 listopada?

W nocy prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu, przemieszczające się stopniowo z północy na południe. Nad ranem w szczytowych partiach Tatr przejdą w opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Na północy suma opadów wyniesie lokalnie do 10 mm.

Temperatura minimalna od 2°C na krańcach północno-wschodnich, około 6°C w centrum, do 9°C na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na północy w porywach do 85 km/h, nad morzem dość silny i silny, do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, stopniowo słabnący, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy do 90 km/h.

W sobotę 2 listopada w dzień będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie okresami wzrastające do dużego ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu; na północnym wschodzie możliwe opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegu i śniegu. Temperatura maksymalna od 6°C, 7°C na północy do 10°C, 11°C na południu.

Wiatr powieje słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny, porywisty, na Suwalszczyźnie w porywach do 65 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 75 km/h, północno-zachodni i północy. Wysoko w Sudetach do 55 km/h, w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h.

