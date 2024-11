Cała Polska w żółtych alertach. IMGW wydał ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnił prognozę pogody na najbliższe godziny. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie kraju – małe.

IMGW wydał alerty. Ostrzeżenie przed gęstymi mgłami

Należy spodziewać się pojawienia mgieł, które będą ograniczały widzialność do 100 metrów, we wschodniej połowie kraju będą występować także mgły marznące. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obowiązują na terenie całego kraju – właśnie ze względu na prognozowaną możliwość wystąpienia gęstych mgieł. Żółte alerty będą obowiązywać do godzin porannych w czwartek.

Na północnym zachodzie kraju mogą przejść przelotne deszcze. Temperatura minimalna od -4°C na południowym wschodzie, około 0°C w centrum, do 5°C nad morzem, a w obszarach podgórskich Karpat lokalnie -5°C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza pogody na czwartek. Ile stopni wskażą termometry?

W dzień będzie utrzymywało się duże zachmurzenie, a na południu miejscami wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Zarówno przed południem, jak i w godzinach wieczornych należy spodziewać się mgieł, które będą ograniczały widzialność poniżej 200 metrów. Miejscami mogą pojawić się delikatne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3°C na północnym wschodzie, około 5°C w centrum, do 10°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W nocy z czwartku na piątek 8 listopada wciąż będzie utrzymywało się duże zachmurzenie, jedynie w obszarach podgórskich Karpat wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 0°C na południowym wschodzie, około 3°C w centrum, do 6°C na północnym zachodzie i 10°C lokalnie nad morzem; chłodniej jedynie w rejonach podgórskich Karpat, około -1°C.

