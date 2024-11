Wiatr nawet do 100 km/h. Te dwa regiony zagrożone

W niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Dotyczy ono dwóch regionów Polski – północnych i południowych jej krańców.

Gdzie konkretnie należy uważać? Jeśli chodzi o północ kraju, na baczności muszą mieć się mieszkańcy województw pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie dotyczy konkretnie powiatów: Świnoujście, kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, Koszalin, sławieńskiego, słupskiego, Słupsk, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, Gdynia, Sopot i Gdańsk.

Jak prognozuje IMGW, silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, będzie wiać z kierunków zachodnich. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od niedzieli od godziny 14:00 do wtorku, 19 listopada.

Ostrzeżenia IMGW. Zagrożona nie tylko północ Polski

Nie tylko północ Polski jest zagrożona. Wciąż obowiązuje ostrzeżenie I stopnia – również przed silnym wiatrem – dla południowych krańców Polski. Obejmuje powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki, wadowicki, suski, myślenicki, nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki, jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski i bieszczadzki.

Tam wiatr rozwinie się do średniej prędkości do 45 km/, w porywach do 74 km/h. Wiać będzie z południowego zachodu.

Jego najsilniejsze porywy pojawią się wysoko w górach – tam powieje nawet do 100 km/h. Alert obowiązuje do niedzielnego popołudnia i wieczora.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia. Co oznaczają?

Przewiduje się wtedy warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

Spodziewać należy się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecane są ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

