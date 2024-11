Temperatura na minusie, zawieje i zamiecie śnieżne. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na czwartek 21 listopada. Wygląda na to, że w Polsce utrzyma się chłodna aura. W dzień w wielu regionach kraju będzie dominowało zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami należy spodziewać się przelotnych opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej, a na wybrzeżu mogą wystąpić burze. Przyrost pokrywy śnieżnej na wybrzeżu i południu kraju do ok. 5 cm.

Zimowa aura w Polsce. Mogą pojawić się zawieje i zamiecie śnieżne

Temperatura maksymalna wyniesie od 0°C miejscami na Pomorzu i w obszarach podgórskich Karpat, do 4°C na południowym zachodzie i nad morzem, a na Podhalu lokalnie około -3°C. Wiatr w całym kraju porywisty – nad morzem w porywach może osiągnąć prędkość do 60 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 80 km/h, a w Karpatach do 80 km/h, wywołując zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z czwartku na piątek miejscami wystąpią przelotne opady śniegu, a przyrost pokrywy śnieżnej na wybrzeżu, Górnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce wyniesie do około 5 cm, w rejonie Kotliny Kłodzkiej i na południu Opolszczyzny – do około 10 cm. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że termometry wskażą minimalnie -5°C w centrum kraju, do 1°C nad morzem, a na Podhalu lokalnie zapowiadany jest spadek temperatury do -7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w porywach nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat do 60 km/h, w Sudetach – do 70km/h, a w Karpatach do 90 km/h. Mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek w południowej części Polski będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia. IMGW wydało je ze względu na możliwość zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu i deszczu ze śniegiem, co będzie powodowało ich oblodzenie. Kolejnego dnia alert obejmie również wschodnią część Polski.

