IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Synoptyk o wpływie „rodziny cyklonalnej”

W piątek do wielu regionów Polski zawita zimowa aura. IMGW wydało dla poszczególnych obszarów kraju ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i marznącymi opadami.

Pogoda pod wpływem „rodziny cyklonalnej”

– W najbliższych dniach znajdziemy się pod wpływem ośrodków niskiego ciśnienia zwanych rodziną cyklonalną. Będą one dynamicznie zmieniały warunki atmosferyczne – przekazał synoptyk portalu tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński.

Niże, na które wskazuje synoptyk to Vivien zlokalizowany będzie nad Morzem Norweskim, wtórny niż Wilhelmine, z centrum położonym w rejonie Półwyspu Jutlandzkiego oraz niż Xaveria, który zawędruje w piątek w rejon Wysp Brytyjskich.

– Będzie on miał wpływ na pogodę w Polsce w weekend – informuje Tomasz Wakszyński. – Nie bez znaczenia będzie też wyż rosyjski Dustin, który skutecznie zablokuje przemieszczanie się stref frontowych dalej na wschód od Polski – dodaje symoptyk TVN Meteo.

Efektem przejścia frontów atmosferycznych nad Polską będą okresami opady mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem

Pogoda na dziś – piątek 6 grudnia

Jak wynika z prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w piątek 6 grudnia zachmurzenie będzie duże, na zachodzie kraju miejscami całkowite. Wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące od zachodu w opady deszczu. Przejściowo na południowym zachodzie wystąpią opady marznące powodujące gołoledź. W górach spodziewane są opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Przedgórzu Sudeckim, na obszarach położonych ponad 800 m n.p.m., około 10 cm. Wysoko w górach w Tatrach i Bieszczadach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a w Sudetach o około 15 cm.

Początkowo w piątek w Małopolsce miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m. Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 0°C do 3°C, najcieplej lokalnie w dolinach Podkarpackich i nad morzem i tam około 4°C, 5°C. Wiatr umiarkowany miejscami dość silny, przeważnie z kierunków południowych. Na południu kraju w porywach do 75 km/h. W Sudetach porywy początkowo 100 km/h, póżniej do 80 km/h, a w Beskidach do 120 km/h, powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z piątku na sobotę IMGW przewiduje zachmurzenie duże. Na Pomorzu mają wystąpić słabe opady deszczu na pozostałym obszarze kraju opady deszczu ze śniegiem, miejscami również śniegu. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Miejscami na wschodzie silne zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -3°C na wschodzie i Podhalu, około 0°C, 1°C na przeważającym obszarze kraju do 2°C, 3°C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, w zachodniej części kraju skręcający na zachodni. Na południu w porywach do 65 km/h, wysoko w górach do 80 km/h. W górach wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Piątek pod znakiem alertów IMGW

W związku z powyższą prognozą pogody IMGW ogłosiło na piątek ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i marznącymi opadami.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w piątek do godz. 16 w:

województwie dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim.

„Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej w obszarach położonych powyżej 800 m n.p.m.o 10 cm” – czytamy.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w piątek w województwach:

dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, zgorzeleckim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim do godz. 14:00

opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, głubczyckim do godz. 14:00

śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim do godz. 15:00

małopolskim, w powiatach oświęcimskim, wadowickim, suskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim do godz. 15:00

podkarpackim, w powiatach jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim do godz. 15:00

„Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h” – czytamy.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed marznącymi opadami obowiązują w piątek do 14:00 w województwach:

dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, zgorzeleckim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim;

opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, głubczyckim.

Pogoda na sobotę 7 grudnia

z kolei w sobotę IMGW prognozuje zachmurzenie duże, na zachodzie kraju miejscami całkowite. Na północnym wschodzie wystąpią opady deszczu ze śniegiem i opady śniegu, na zachodzie przechodzące w opady deszczu. W górach prognozuje się opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0°C do 3°C, najcieplej będzie na zachodzie i nad morzem i tam około 4°C, 5°C, chłodniej około -2°C na Podhalu. Wiatr umiarkowany miejscami dość silny, przeważnie z kierunków południowych. Na zachodzie, miejscami na północy oraz południu kraju okresami porywisty. W Sudetach porywy do 80 km/h. Wysoko w górach wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z soboty na niedziele wystąpi zachmurzenie duże, na zachodzie miejscami całkowite, jedynie na południowym wschodzie przeważnie umiarkowane. Na zachodzie oraz Pomorzu opady deszczu, na południowym zachodzie oraz na krańcach wschodnich opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C na południowy wschodzie, około -1°C w centrum do 3°C;4°C na wybrzeżu, chłodniej około -7°C w kotlinach karpackich. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni na krańcach wschodnich, wschodni. Na Pomorzu oraz na Przedgórzu Sudeckim okresami porywisty. W Karpatach porywach do 65 km/h.

Pogoda na niedzielę 8 grudnia

Z kolei w niedzielę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami na zachodzie moga wystapić słabe opady deszczu, a na południu opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -2°C, -1 na wschodzie około 0°C w centrum, do 5, 5 na zachodzie i Pomorzu. Najchłodniej będzie na Podhalu, gdzie można spodziewać się temperatury około -4°C. Temperatura maksymalna wyniesie od 2°C do 5°C, chłodniej w kotlinach górskich od 0°C do 1°C. Wiatr słaby, okresami na wschodzie umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków wschodnich.

