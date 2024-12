Uwaga na gołoledź. IMGW wydało ostrzeżenia dla kilku regionów w południowej części Polski

W niedzielę 8 grudnia wieczorem w południowo-zachodniej części Polski wystąpią oblodzenia na tyle poważne, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej postanowił wydać alerty I stopnia. Jak czytamy, „miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach powodujące ich oblodzenie. Temperatura min. od -2°C do 0°C, temperatura min. przy gruncie do około -3°C”.

Ostrzeżenia pogodowe na noc

Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek utrzyma się duże zachmurzenie na południu i całkowite na wschodzie. Okresowo padać będzie deszcz lub deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na południu kraju w niektórych miejscach możliwe będą opady marznącej mżawki, które spowodują gołoledź. Ryzyko utrzymywać się będzie nawet do godziny 7 rano w poniedziałek.

Jak prognozują synoptycy, w nocy temperatura minimalna wyniesie od 0℃ na Suwalszczyźnie do 4℃ na Pomorzu. W rejonach podgórskich może spaść do około minus 4℃. Wiatr powieje słaby, jedynie nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h z kierunków północno-wschodniego i wschodniego. W Sudetach wiatr spowoduje zamiecie.

Tereny podgórskie w województwach opolskim i dolnośląskim mogą ulec oblodzeniu. „Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od minus 2℃ do 0℃. temperatura minimalna przy gruncie do około minus 3℃. – ostrzega IMGW, wydając alert I stopnia.

Prognoza pogody na poniedziałek

9 grudnia w dzień zachmurzenie będzie duże i całkowite. Wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu, nad morzem i krańcach wschodnich także deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna będzie wahać się od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich około -°C, nad samym morzem około 4°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru osiągną prędkość do 75 km/h i będą powodowały miejscami zawieje śnieżne.

