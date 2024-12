W nocy nawet dwucyfrowy mróz. IMGW wydało ostrzeżenia dla połowy Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w swojej prognozie pogody na noc z czwartku na piątek przewiduje na południu i zachodzie kraju duże zachmurzenie, a na pozostałym obszarze większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu i śniegu ziarnistego, a na zachodzie również mżawki, która lokalnie może tam marznąć i powodować gołoledź. Na wybrzeżu prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie i w rejonach podgórskich utworzą się mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 400 m.

Temperatura minimalna ma wynieść od -6°C; -4°C na północnym wschodzie i rejonach podgórskich, około -2°C w centrum, do -1°C; 1°C na zachodzie. Cieplej miejscami na wybrzeżu, około 3°C. Natomiast w rejonach podgórskich Karpat prognozowany spadek temperatury miejscami wyniesie do około -8°C, a na Podhalu do -12°C. Miejscami na drogach i chodnikach ślisko. Wiatr słaby, zmienny, tylko na wschodzie okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny.

Pogoda na piątek 13 grudnia

Z kolei w piątek 13 grudnia w dzień na zachodzie i południu kraju IMGW prognozuje zachmurzenie duże z postępującymi większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na pozostałym obszarze ma wystąpić zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Początkowo na południowym wschodzie słabe opady śniegu. Rano miejscami na zachodzie i w dolinach górskich mają wystąpić mgły ograniczające widzialność do 400 m.

Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od -2°C, 0°C na wschodzie do 2°C; 3°C na zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około -4°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, zmienny skręcający na południowy i południowo-wschodni.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem

W związku z prognozowaną pogodą IMGW wydało ostrzeżenia 1. stopnia przed oblodzeniem dla dużej części kraju.

„Prognozuje się lokalnie zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po słabych opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie” – czytamy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązują od czwartkowego wieczoru do piątku do godziny 9:00 i dotyczą województw:

łódzkiego;

mazowieckiego, powiatów: grójeckiego, kozienickiego, białobrzeskiego, przysuskiego, Radom, radomskiego, szydłowieckiego, lipskiego, zwoleńskiego;

świętokrzyskiego;

opolskiego, w powiecie oleskim;

lubelskiego, w południowej części regionu;

małopolskiego, poza powiatami tatrzańskim i nowotarskim;

podkarpackiego, poza powiatami leskim i bieszczadzkim;

śląskiego, poza powiatami żywieckim i cieszyńskim;

pomorskiego;

zachodniopomorskiego, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim oraz Koszalin;

warmińsko-mazurskiego, w powiatach: kętrzyńskim, bartoszyckim, braniewskim, lidzbarskim, elbląski, Elbląg

