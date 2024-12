Prognoza pogody na święta. Śniegu niestety w większości Polski nie będzie

„Na białe święta mogą liczyć jedynie mieszkańcy południowych krańców Polski, gdzie miejscami spadnie od 5 cm do 15 cm śniegu” – zapowiadał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wpisie, opublikowanym na Facebooku.

Prognoza pogody na 24 grudnia



Już w nocy z poniedziałku na wtorek 24 grudnia na południowym wschodzie wystąpi zachmurzenie całkowite. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami też z rozpogodzeniami.

Na krańcach północno-zachodnich wystąpią słabe opady deszczu, na wschodzie oraz południu deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, lokalnie również marznące.

Temperatura minimalna wyniesie od -3°C, -2°C na wschodzie i w centrum do 1°C na północnym zachodzie i 3°C w zachodniej części wybrzeża. Chłodniej będzie tylko miejscami w centrum, na północnym wschodzie oraz na obszarach podgórskich w Karpatach, od -5°C do -4°C.

Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, na południowym wschodzie północny i północno-wschodni, na pozostałym obszarze zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach osiągnie do 60 km/h, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.

24 grudnia w dzień czeka zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na północy odnotujemy słabe opady deszczu, na Warmii i Mazurach też deszczu ze śniegiem i śniegu. Słabe opady śniegu pojawią się również na południowym wschodzie kraju.

Miejscami wystąpią początkowo mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 1°C, 2°C na wschodzie do 5°C, 6°C na zachodzie. Chłodniej będzie tylko na południowym wschodzie, od -2°C do 0°C.

Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni, a tylko na południowym wschodzie z kierunków północnych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru osiągną do 60 km/h, tam też wystąpią zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza na 25 grudnia i 26 grudnia

W pierwszy dzień świąt pogoda zacznie się uspokajać, choć utrzyma się spore zachmurzenie. 25 grudnia padać będzie słaby deszcz. Miejscami mogą wystąpić marznące opady, powodujące gołoledź.

Śnieg popada słabo jeszcze na wschodzie i południu kraju. Na termometrach powinniśmy zobaczyć wartości podobne do tych z Wigilii. Najchłodniej znów będzie na terenach podgórskich Karpat.

Drugi dzień świat przyniesie zachmurzenia z rozpogodzeniami. W wielu miejscach może padać słaby deszcz, a lokalnie w centrum i na południu również deszcz ze śniegiem.

Będzie wyraźnie cieplej niż w poprzednich dniach. Na południu w ciągu dnia utrzyma się jeszcze temperatura około zera, a w centrum 2 stopnie, ale już na północnym zachodzie wzrośnie ona do 8 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany.

Czytaj też:

Potrzebna pomoc medyczna w święta? Tu się można zgłosićCzytaj też:

Posłowie Konfederacji niepokoją się Chanukę w Sejmie. Hołownia z szybką ripostą