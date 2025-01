IMGW wydało alerty I i II stopnia. Wiatr może osiągnąć do 115 km/h

Środowe ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia obejmują powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, Słupsk w województwie pomorskim oraz powiaty sławieński, koszaliński, Koszalin, białogardzki, kołobrzeski, gryficki, kamieński i Świnoujście w województwie zachodniopomorskim oraz powiat tatrzański w województwie małopolskim.

Na wymienionych obszarach wiatr z południowego zachodu może osiągnąć prędkość od 45 do 60 km/h, a w porywach nawet do 115 km/h. Najsilniej wiać będzie w ciągu dnia oraz wieczorem, ale alerty będą obowiązywać aż do godziny 12 w czwartek. Utrzymane zostają także wcześniejsze alerty II stopnia w województwie dolnośląskim.

Alerty IMGW II stopnia

Jak przypomina IMGW, alerty II stopnia oznaczają, iż przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności.

Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Ostrzeżenia przed wiatrem I stopnia

Na środę wydano też alerty I stopnia. Ostrzegają one przed silnym wiatrem na terenie niemal całej Polski. Alertami objęto województwie podlaskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, opolskie, a także pomorskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie (z wyjątkiem obszarów objętych ostrzeżeniami II stopnia), północną połowę województwa mazowieckiego i łódzkiego, powiat kielecki w woj. świętokrzyskim oraz na południu województwa śląskiego, małopolskiego (z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego) i podkarpackiego.

W tych regionach prognozuje się wystąpienie dość silnego wiatru z południowego zachodu o średniej prędkości do 35 km/godz., w porywach do 75 km/godz. Ostrzeżenia, podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, obowiązują do czwartku. Tu jednak w różnych godzinach, w zależności od regionu.

Czytaj też:

Tego Sylwestra zapamięta do końca życia. Kosmiczna wygrana w EurojackpotCzytaj też:

Naukowcy: Krótki sen jest szkodliwy dla mózgu. Jedna grupa powinna szczególnie uważać