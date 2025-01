Cieszmy się przejaśnieniami. Za chwilę wróci zachmurzenie i mgła

W piątek 24 stycznia po południu i wieczorem spodziewajmy się dużego zachmurzenia, ale z większymi rozpogodzeniami i przejaśnieniami. Pod koniec dnia na północnym zachodzie wystąpią słabe opady deszczu. W górach możliwy będzie słaby śnieg lub mżawka.

Prognoza na wieczór i noc z piątku na sobotę

Temperatura maksymalna wyniesie od 2°C, 3°C miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 7°C, 8°C na południowym zachodzie. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, na zachodzie, wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach osiągnie prędkość do 90 km/h.

W nocy spodziewajmy się zachmurzenia małego i umiarkowanego, od zachodu kraju wzrastające do dużego i całkowitego. Wystąpią postępujące od zachodu słabe opady deszczu; początkowo w Sudetach, a nad ranem na północnym wschodzie, możliwe opady deszczu ze śniegiem lub marznącego deszczu, powodujące gołoledź.

Na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie natkniemy się na marznące mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Na drogach gdzieniegdzie będzie ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od -3°C na południowym wschodzie, około 0°C w centrum, do 5°C na krańcach zachodnich; w dolinach i kotlinach karpackich lokalnie -7°C.

Wiatr powieje słaby i umiarkowany, nad morzem i w obszarach podgórskich także dość silny, chwilami porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, a w rejonach podgórskich do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągną do 90 km/h, w Karpatach do 75 km/h.

Prognoza pogody na sobotę 25 stycznia

W sobotę 25 stycznia na północy kraju zachmurzenie będzie na ogół duże, okresami pojawią się opady deszczu. W południowej połowie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4°C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 9°C w centrum, do 14°C miejscami na południowym zachodzie. Wiatr powieje na ogół umiarkowany, okresami porywisty, w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 65 km/h, Karpat do 75 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru osiągną do 85 km/h.