Aż 14 stopni Celsjusza w Słubicach. Wkrótce wróci jednak zima

Jak na tę porę roku, temperatury w naszym kraju w ostatnich dniach były wyjątkowo wysokie. W sobotę 25 stycznia w Słubicach na zachodzie Polski słupki termometrów pokazały nawet 14,4 stopnie Celsjusza. Niedziela również okazała się bardzo ciepła.

Pogoda. Ostatnie ciepłe dni przed powrotem zimy

Podobnie będzie zresztą także w poniedziałek 27 stycznia i kolejne dni. Temperatury maksymalne osiągną od 9-11 do nawet 14 stopni Celsjusza. Chłodniej zacznie robić się dopiero od piątku. Wtedy możemy liczyć na maksymalnie 6-8 stopni Celsjusza, a w weekend 3-5. Większe ochłodzenie przyjdzie jednak dopiero w kolejnych dniach lutego.

Pojawią się też drobne opady. Będzie to głównie deszcz, a dopiero w kolejny weekend deszcz ze śniegiem oraz śnieg. W poniedziałek i wtorek w górach może wiać halny, osiągający prędkość od 60 do 80 km/h. Wysoko na szczytach będzie to nawet ponad 100 km/h.

Prognoza na niedzielną noc i poniedziałek

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami, na południu możliwe rozpogodzenia. Miejscami, głównie na północy wystąpią słabe opady deszczu, wysoko w Karpatach deszczu ze śniegiem. Na północy i południu lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 m, lokalnie marznące.

Spadek temperatury poniżej 0°C może lokalnie powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat także dość silny, na południu i północy okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Prognozowane porywy wiatru w rejonach podgórskich Karpat osiągną prędkość do 75 km/h, wysoko w Karpatach około 65 km/h, a w Sudetach i Bieszczadach do 90 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami, na południu możliwe rozpogodzenia. Na północy i zachodzie okresami słabe opady deszczu. Wysoko w górach pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 6°C na północy i lokalnie w rejonach podgórskich, około 9°C w centrum, do 11°C na południowym wschodzie; najcieplej, do 14°C lokalnie na południu (w zasięgu oddziaływania wiatru fenowego).

Wiatr będzie zwykle umiarkowany, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat okresami dość silny, porywisty, z kierunków południowych. Prognozowane porywy wiatru na Przedgórzu Sudeckim osiągną prędkość do 55 km/h, a w Sudetach do 90 km/h, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie do 75 km/h, wysoko w Karpatach około 60 km/h, jedynie w Bieszczadach do 100 km/h.

