Uwaga na mgły osadzające szadź. Możliwe przelotne opady śniegu

Synoptycy z Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie. Jedynie na wschodzie, a szczególnie na południowym wschodzie, okresami ma wystąpić zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie na południowym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej zapowiadane są słabe opady śniegu. Miejscami utworzą się mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 200 m, a w ich rejonie możliwy wzrost zachmurzenia do dużego.

Prognozowana temperatura minimalna na przeważającym obszarze ma wynieść od -13°C do -8°C; cieplej będzie na wybrzeżu od -5°C do -3°C. Najmroźniej miejscami w rejonach podgórskich oraz lokalnie na północnym wschodzie, od -19°C do -14°C. Wiatr słaby, na zachodzie południowo-wschodni i południowy, na wschodzie początkowo północno-zachodni i północny, później zmienny.

Pogoda na czwartek 20 lutego

W czwartek 20 lutego IMGW prognozuje, że bedzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południowym wschodzie umiarkowane oraz okresami duże i tam początkowo możliwe przelotne opady śniegu. Rano miejscami wystąpią mgły osadzające szadź ograniczające i ograniczające widzialność do 200 m, a lokalnie w ich zasięgu zachmurzenie duże.

Temperatura maksymalna od -3°C do 2°C; chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, od -6°C do -4°C. Wiatr słaby, w zachodniej połowie kraju miejscami umiarkowany i okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni, początkowo na wschodzie również zmienny.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie małe lub bezchmurnie, w drugiej połowie nocy na zachodzie i północnym zachodzie stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Nad ranem na północnym zachodzie słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz marznący powodujący gołoledź.

Temperatura minimalna od -11°C; -8°C na wschodzie i południu do -5°C; -3°C na zachodzie i północnym zachodzie; cieplej miejscami na wybrzeżu, około -1°C. Mroźno nadal miejscami w rejonach podgórskich Karpat, od -18°C do -14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami w zachodniej połowie kraju porywisty, na wybrzeżu w porywach około 55 km/h, południowo-wschodni i południowy.

