Uwaga na groźne zjawisko pogodowe. Spory kawałek Polski już „świeci się” na żółto

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego wydali alert pogodowy, który – na ten moment, czyli 28 lutego po południu – obejmuje całe województwo podkarpackie, południową i centralną część woj. lubelskiego, a także fragment Mazowsza, połowę woj. świętokrzyskiego i małopolskiego – w kierunku granicy z Podkarpaciem.

IMGW ostrzega. Spory fragment Polski „zaświecił się” na żółto

Ostrzeżenie dotyczy gęstej mgły. Jest to pierwszy stopień alertu, który – według legendy udostępnionej na platformie Meteo IMGW-PIB – oznacza zjawisko „ograniczające widzialność poniżej 200 metrów, które utrzymuje się przez co najmniej osiem godzin”.

Meteorolodzy prognozują, że nad ranem 1 marca możę pojawić się mgła, która wpisuje się w definicję ostrzeżenia pierwszego stopnia.

W przypadku temperatury, na północnym wschodzie termometry wskażą maksymalnie 1 stopień Celsjusza. To samo tyczy się rejonów podgórskich. Nieco „cieplej” będzie w centrum – około 3℃. Najłaskawiej pogoda potraktuje mieszkańców południowego wschodu, gdzie termometry wskażą do 8℃.

Jeśli chodzi o niedzielę, temperatura na północnym wschodzie spadnie do ok. 3℃. Na południu i zachodzie sytuacja będzie nieco lepsza – to nawet ok. 6℃. Najzimniej będzie w rejonach podgórskich – ok. 0℃.

W sobotę Polacy mogą spodziewać się opadów deszczu (w tym ze śniegiem) i krupy śnieżnej. W górach natomiast opadów śniegu. Natomiast 2 lutego pojawić mogą się lokalnie opady deszczu, a na wschodzie i w okolicach gór – deszczu ze śniegiem.

Kiedy dojdzie do ocieplenia? Warto znać te daty

W prognozie na weekend na platformie YouTube eksperci z IMGW poinformowali, że „główna fala ocieplenia spodziewana jest między 3 a 9 marca”. Możliwe, że temperatura osiągnie wtedy wartości od 13 do nawet 19℃.

Meteorolodzy zastrzegają, że długoterminowe szacunki mogą jednak ulec zmianie.

