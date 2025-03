Sensacyjna prognoza pogody. Za rogiem ocieplenie, nawet 21℃

Zima dała się we znaki mieszkańcom Polski. Ludzie mają już dość mrozów, więc z utęsknieniem wyczekują poprawy pogody.

Kiedy nadejdzie ocieplenie? O wiele szybciej, niż ktoś mógłby sądzić.

Pogoda na czwartek. Prognoza, która dotyczy 6 marca, raduje serce

Już w czwartek rano możemy spodziewać się komfortowych temperatur, które wskażą termometry. Ale po kolei. Na Pomorzu urządzenia pomiarowe wyświetlą do nawet 15 stopni Celsjusza. Na południu kraju będzie do 18℃. Jeśli chodzi Małopolskę, lokalnie spodziewać można się do 21℃.

Nieco zimniej będzie nad morzem czy w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą 8-13℃. Wszystkie te prognozy zawdzięczamy ekspertom z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (zostały udostępnione na portalu Meteo IMGW-PIB).

Po dodaniu do siebie stopni Celsjusza w różnych regionach i podzieleniu ich przez siebie, wychodzi nam średnia temperatura w kraju w okolicach 15℃.

Czy jednak 6 marca jest wyjątkiem pod względem ciepła? Nie. Prognoza synoptyczna zakłada, że w piątek temperatury będą tylko nieco niższe – na północy około 13-15℃, w centrum ok. 15℃, na południu ok. 14-17℃. Jeśli chodzi o wschód – ok. 14-15℃, a na zachodzie – ok. 14-15℃.

Co ciekawe, 5 marca najwyższą temperaturę zanotowano w Nowy Sączu (woj. małopolskie). Było to 19℃.

Ostrzeżenie IMGW. Dotyczy dwóch województw na północy Polski

Na stronie IMGW pojawiło się także ostrzeżenie meteorologiczne. W środę późnym wieczorem dotyczyło ono województwa pomorskiego i fragmentu woj. zachodnio-pomorskiego (na wschodzie, przy granicy z Pomorzem). To alert pierwszego stopnia, dotyczący silnego wiatru.

Legenda, którą znajdziemy na portalu Meteo, wyjaśnia, że ostrzeżenie (żółty kolor na mapie) pojawia się, gdy wieje on „w porywach: 70 kilometrów na godzinę ≤ V ≤ 85 km/h”, a także, gdy średnia prędkość wiatru wynosi: „55 km/h ≤ Vśr ≤ 70 km/h”.

