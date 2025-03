IMGW wydało ostrzeżenia. Rozpoczęło się załamanie pogody w Polsce

W czwartek 13 marca nadeszło zapowiadane załamanie pogody, które potrwać ma także przez weekend. Gwałtownie spada temperatura, spodziewane są także intensywne opady deszczu, a nawet śnieg.

IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w województwach warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i opolskim. Według prognoz suma opadów ma tam wynieść od 25 do 35 mm na metr kwadratowy. Ostrzeżenia będą obowiązywać do piątki do godziny 2 w nocy.

Z kolei w województwie dolnośląskim w powiatach lwóweckim, karkonoskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim, w Jeleniej Górze i Wałbrzychu pojawić się mogą intensywne opady śniegu. Dla tego rejonu IMGW również wydało ostrzeżenia I stopnia. Te alerty obowiązywać mają do godziny 20 w czwartek.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Synoptycy uspokajają, że trudne warunki pogodowe nie potrwają długo. Już w poniedziałek 17 marca można spodziewać się poprawy. Nadal będzie co prawda zimno, ale skończą się opady i wróci słońce. Do połowy przyszłego tygodnia utrzymać ma się temperatura w okolicach 10-11 stopni Celsjusza.

IMGW zapowiada przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już teraz zapowiada alerty przed przymrozkami, które każdego dnia obejmować mają większy obszar. W nocy z czwartku na piątek będą to Mazury, Warmia, Pomorze, Kujawy, północnej części ziemi lubuskiej i Wielkopolski. W nocy z piątku na sobotę dodatkowo centrum kraju, a w czasie kolejnych dni już cały kraj.

Temperatura minimalna w większości Polski ma spaść do -5/-2℃. a przy gruncie jeszcze niżej. W kotlinach podgórskich i w czasie większych rozpogodzeń słupek rtęci może pokazać około -7℃. Istnieje obawa, że silne przymrozki przedłużą się też co najmniej na pierwszą połowę przyszłego tygodnia.

