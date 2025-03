Pogoda na resztę miesiąca potwierdza przysłowie. Nie obejdzie się bez chłodu

Początek marca przyniósł solidne ocieplenie. W Warszawie termometry wskazały ponad 21°C. Niestety stare przysłowie mówiące o tym, że „w marcu, jak w garncu”, okazało się prawdą. Ostatnie dni wiązały się z solidnym ochłodzeniem i obejmującymi niemal cały kraj przymrozkami. A jak będzie wyglądać reszta miesiąca?

Najpierw ochłodzenie, potem ocieplenie

Niestety zaczynający się 17 marca nowy tydzień nie przyniesie jeszcze diametralnych zmian. Do środy temperatury w kraju nie będą przekraczać 10°C, a w nocy spadać będą nawet do -10°C w terenach górskich. Także do środy obowiązywać ma ostrzeżenie IMGW o przymrozkach. Apogeum ochłodzenia planowane jest na wtorkowy poranek, gdzie miejscami pojawić się może nawet dwucyfrowy mróz.

Zmiany w pogodzie pojawić się mogą za to w drugiej połowie tygodnia. Od środy temperatury w większości kraju będą rosnąć. Gdzieniegdzie odnotowane może być nawet 17°C, podczas gdy w większości kraju temperatura wahać się będzie do 10°C do 15°C. Cieplejsze dni utrzymać się mogą nawet do 25 marca.

Pogoda długoterminowa na marzec nie przeraża

Tydzień ten nie powinien też przynieść zbyt wielu opadów. Wyjątkiem od tego może być jedynie sam jego początek. Lokalnych deszczy spodziewać się należy dopiero między 22 a 25 marca. Najwięcej deszczy należy spodziewać się na wschodzie kraju, a najmniej na jego południowym zachodzie.

Niestety końcówka miesiąca ponownie przyniesie nieco niższe temperatury. Te w ciągu dnia nie będą przewyższać 10°C, a w nocy spadać będą poniżej 0°C. Nie oznacza to jednak, że należy spodziewać się wielkiego chłodu. Choć temperatura nie dosięgnie takich wyników, jakie widzieliśmy na początku marca, nadal będzie wyższa niż na początku tego tygodnia.

