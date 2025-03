Nieoczywista pogoda na Wielkanoc. Lepiej to wiedzieć

Na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego można zapoznać się ze wstępną prognozą pogody na kwiecień. Co czeka nas w wielkanocną niedzielę i poniedziałek?

Lepiej to wiedzieć, by zaplanować odpowiedni ubiór i miejsce, gdzie z bliskimi spędzimy święta. Temperatura nie będzie bowiem sprzyjała wszystkim aktywnościom.

Prognoza na Wielkanoc. Temperatura, warunki pogodowe, modele IMGW

Model, który IMGW-PIB opublikował na portalu, przygotowany został przez Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody. Pod koniec trzeciego tygodnia miesiąca (14-20 kwietnia), a także na początku czwartego (21-27 kwietnia) możemy spodziewać się około 10-11 stopni Celsjusza nad morzem, 13-14℃ w centrum Polski, a także 14-16℃ na południu kraju. Mowa o średnich wartościach, więc lepiej wziąć pod uwagę zarówno nieco niższe, jak i wyższe temperatury. Lokalnie mogą pojawić się też mocniejsze odchylenia od średniej.

Jeśli chodzi o porę nocną, to trzeba się przygotować na wyższe zużycie prądu lub gazu do ogrzania domu lub mieszkania. Na Podhalu temperatura spaść mogą do 1-3℃, natomiast reszta kraju może spodziewać się 4-7℃.

„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata” – w tym przypadku można zaufać temu dobrze znanemu w Polsce przysłowiu. Czwarty miesiąc w roku będzie stosunkowo wilgotny. W wielu miejscach pojawią się zachmurzenia, opady deszczu, a także burze. Na zmianę z poprawą pogody.

IMGW informuje o ostrzeżeniach meteorologicznych

Na stronie instytutu możemy przeczytać też o aktualnych ostrzeżeniach meteorologicznych, które obowiązywały co najmniej w chwili pisania artykułu (19 marca późnym wieczorem).

Praktycznie cała mapa Polski „świeci się” na żółto – mowa o pierwszym stopniu alertu. Według udostępnionej obok mapy legendy ostrzeżenie wydano ze względu na „zmianę temperatury powietrza na wysokości dwóch metrów z dodatniej na ujemną w okresie wiosennej wegetacji, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki”. Wśród nich meteorolodzy wymieniają: „temp. minimalną na wysokości 2 m < 0°C, średnią temp. dobową 0°C” i – dodatkowo – w okresie od początku maja, „gdy przewiduje się spadek temperatury przy gruncie: – < -1°C, przy dodatniej temp. powietrza” – czytamy.

