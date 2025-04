IMGW ostrzega. Gwałtowne burze w tej części Polski

Meteorolodzy w zeszłym tygodniu informowali o pięknej pogodzie na Wielkanoc, a tymczasem aktualna sytuacja pogodowa pokrzyżowała plany wielu Łodzianom. O przedświątecznym myciu okien możemy już zapomnieć.

Jaka pogoda w województwie łódzkim?

Meteorolodzy informują, że 18 kwietnia na terenie województwa łódzkiego występować będzie znaczące zachmurzenie. Niebo może zostać zakryte przez chmury nawet w 83,7 proc., co zwiastuje opady, a nawet gwałtowne burze, przed którymi ostrzega IMGW.

Synoptycy uspokajają, że deszczowemu piątkowi nie będą towarzyszyć porywiste wiatry. Mimo to temperatura w ciągu dnia wyniesie od 17 do 25,6 stopni Celsjusza.

IMGW ostrzega przed lokalnymi opadami

IMGW przypomina, że kapryśna piątkowa aura nie będzie sprzyjała aktywności na świeżym powietrzu. Lokalne opady deszczu dadzą o sobie znać. Wysokość opadów wyniesie do 0,5 mm na metr kwadratowy. Synoptycy radzą, aby nie wychodzić z domu bez parasoli i monitorować aktualności pogodowe.

Zmianę aury odczuć mogą meteopaci oraz osoby starsze. Średnia wilgotność powietrza w piątek wyniesie w województwie łódzkim 53,2 proc.

Zmiana pogody we wschodniej części kraju

IMGW zaznacza, że nagła zmiana pogody jest wynikiem nadchodzącego chłodnego frontu atmosferycznego, który już nad ranem dotarł do wschodniej części kraju. W regionach objętych chłodniejszą masą powietrza prognozowane są silne wiatry (nawet do 90 km/h w Karpatach) i znaczące opady (do 25 mm).

facebook

Gwałtowne burze i porywiste wiatry mogą powodować zmianę lokalnej sytuacji hydrologicznej. IMGW nie wyklucza, że lokalnie mogą wystąpić podtopienia i znaczne zwiększenie poziomu wody w rzekach i zbiornikach retencyjnych.

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych ­– informuje IMGW.

