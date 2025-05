Załamanie pogodowe na koniec majówki. W nocy pojawią się przymrozki

Na pogodę podczas długiego weekendu raczej nie mogliśmy narzekać, nawet jeśli lokalnie wystąpiły krótkie burze. Już w niedzielę 4 maja w wielu miejscach kraju widzimy jednak zmianę. Mimo porannych rozpogodzeń, w wielu regionach występuje zachmurzenie oraz deszcz. Miejscami dość intensywny.

Koniec majówki to także koniec dobrej pogody

Po południu zachmurzenie i opady utrzymają się w północnej części Polski. Popada także na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Burze z ulewami wystąpić mogą na Podbeskidziu, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz Zamojszczyźnie niewykluczone są burze. W tych miejscach spodziewany jest także porywisty wiatr i drobny grad.

Maksymalne temperatury na północy nie powinny przekraczać 11-15 stopni Celsjusza, co jest sporym ochłodzeniem. W głębi Polski będzie to maksymalnie 16-18 stopni, a na południowym wschodzie jeszcze 19-21 stopni. Temperatura odczuwalna może być jednak niższa ze względu na silny zachodni i północno-zachodni wiatr. W porywach osiągnie on prędkość do 50 km na godzinę, nad morzem do 60 km na godzinę.

Spodziewajmy się przymrozków

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na północnym wschodzie i krańcach południowych, wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna osiągnie od 1°C lokalnie na Pomorzu i w rejonach podgórskich Sudetów, około 5°C w centrum, do 9°C na krańcach południowo-wschodnich.

Miejscami na północy oraz w rejonach podgórskich Sudetów wystąpią przygruntowe przymrozki do -3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na północy kraju okresami porywisty, początkowo z kierunków zachodnich, później skręcający na kierunki północne.

Pogoda na poniedziałek 5 maja

W poniedziałek na południu kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Miejscami na północy oraz na krańcach południowych wystąpią przelotne opady deszczu; wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 11°C do 15°C, chłodniej na wybrzeżu i miejscami w rejonach podgórskich od 7°C do 10°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

Czytaj też:

Tani kierunek na lato. Turyści wydadzą tu 2 tys. zł mniej niż rok temuCzytaj też:

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Jej karierę zniszczył romans z politykiem