IMGW wydało ostrzeżenia. Pół Polski „świeci się” na żółto

5 maja po południu eksperci z IMGW poinformowali o wydanych ostrzeżeniach meteorologicznych.

Cała północna część terytorium Polski „zaświeciła się” na żółto.

Fatalne informacje z IMGW. Idą przymrozki

Alerty instytutu podległego ministerstwu infrastruktury (którego szefem jest polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego – Dariusz Klimczak) wywołały zdziwienie i zaniepokojenie. Internauci zwrócili uwagę na pogodową „anomalię”. Emocje są zrozumiałe, w końcu mamy środek wiosny, a za nieco ponad miesiąc oficjalnie ogłoszony zostanie pierwszy dzień lata (21 czerwca). Polacy zdążyli przyzwyczaić się do komfortowych temperatur, przekraczających około 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia (a nawet zbliżających się do 30℃, czego przykładem są Mościce na Małopolsce – 3 maja termometry wskazały tam ponad 28℃ – jak czytamy w serwisie pogoda-moscice.pl).

W poniedziałek po południu IMGW poinformowało o nocnych przymrozkach (ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od początku nocy do wtorkowego poranka).

Złe wieści pogodowe. Termometry wskażą lokalnie nawet -7°C. W komunikacie wymieniono 10 regionów Polski

„Prognozowany jest spadek temp. powietrza – na wysokości dwóch metrów nad poziomem gruntu – do -2°C, a lokalnie -4°C. Przy gruncie spadki temp do -4°C, a lokalnie do -7°C” – czytamy w komunikacie, który instytut opublikował na platformie X.

Niskich temperatur spodziewać mogą się mieszkańcy województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i (części) dolnośląskiego.



Pozostaje więc pytanie – jakie temp. urządzenia pomiarowe wskażą 6 maja w ciągu dnia? Na termometrach zobaczymy „maksymalnie od ok. 10°C w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem” i „ok. 13°C na wschodzie, do 16°C w centrum i na zachodzie kraju” – prognozuje IMGW.

