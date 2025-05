Po chwilowym ochłodzeniu pora na lato. Dojdziemy do naprawdę wysokich temperatur

Niedługo koniec narzekań na zimny maj. Prognozy pogody wskazują na znaczne ocieplenie w kolejnych tygodniach. Co prawda zimne masy powietrza będziemy musieli znosić jeszcze przez drugą dekadę maja, a szczególnie chłodno będzie zwłaszcza na wschodzie (10-15 stopni), ale już zachodnia Polska odczuje pozytywną zmianę (20 stopni i w górę).

W drugiej połowie maja czeka nas ocieplenie

Prawdziwe ocieplenie ma przynieść trzecia dekada maja. Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) zapowiada, że w okolicach 25 dnia miesiąca w większości Polski temperatury osiągną od 25 do nawet 30 stopni Celsjusza. Dodatkowo niebo będzie bezchmurne, co daje doskonałą okazję do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Prognoza obarczona jest oczywiście pewnym ryzykiem błędu. Synoptycy podkreślają jednak, że trudno pomylić się co do trendu a ten jest jasny – nadchodzą coraz cieplejsze dni.

Prognoza na jeszcze dłuższy okres

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił z kolei prognozę na całe lato. Kolejne 4 miesiące mają okazać się cieplejsze niż standardowo. W lipcu wyjątkiem może być jedynie pas nadmorski, gdzie ma być chłodniej niż na pozostałym obszarze. Choć temperatury mają być wyższe niż średnia, opady w trakcie lata nie powinny znacząco odbiegać od normy. Będą oscylować od 40-60 do 80-100 mm wody na metr kwadratowy.

Czytaj też:

Zapomniany park rozrywki wróci. „Pracujemy nad wspaniałą koncepcją”Czytaj też:

Nie ignoruj tego spojrzenia. Koty mówią do nas własnym językiem