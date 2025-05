IMGW wydało ostrzeżenia. Dotyczą sześciu województw

Wyjątkowo chłodny maj wkrótce stanie się jeszcze zimniejszy. Już tej nocy na północy kraju temperatura obniżyła się do około -1/-2 stopni Celsjusza. W Kwidzynie, Łebie i Toruniu przy gruncie było to nawet -5 stopni.

Zimny maj. IMGW ostrzega przed przymrozkami

Jak zapowiada IMGW, taki stan utrzyma się również podczas nocy z wtorku na środę 14 maja. W związku z tym wydano ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami. Obejmą one wschodnią część województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Te same ostrzeżenia obowiązywać będą w południowych powiatach województw śląskiego i małopolskiego. Na wspomnianym obszarze zapowiadany jest spadek temperatury przy gruncie do -3℃. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska oceniono na 70-80 proc.

Na większe ocieplenie jeszcze trochę poczekamy. Nad Polską zawisną za to chmury z opadami deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem i śniegu. Zachmurzenie sprawi jednak, że przymrozki będą już rzadsze. Lokalnie podczas nocnych rozpogodzeń możliwe będą spadki temperatury do -1/-2℃. zwłaszcza przy ziemi.

Prognoza pogody na środę

W środę 14 maja wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, wieczorem na północy przejściowe rozpogodzenia. W wielu miejscach, zwłaszcza na północy i wschodzie, pojawią się przelotne opady deszczu, lokalnie o natężeniu umiarkowanym; możliwa wysokość opadów do 15 mm. W wschodniej połowie kraju lokalnie odnotujemy burze z opadami krupy śnieżnej.

Temperatura maksymalna osiągnie od 13°C miejscami na północnym wschodzie i południu, około 18°C w centrum do 22°C na zachodzie; chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 11°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni, nad morzem północny. W czasie burz możliwe będą porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru osiągną prędkość do 70 km/h.

Czytaj też:

Te ekspresowe lasagne to hit w moim domu. Smakują jak z włoskiej restauracjiCzytaj też:

Zrobisz to z chleba i drożdży. Ślimaki nie mają szans — pułapka działa jak magnes