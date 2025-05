Gwałtowne burze i ulewy przejdą przez Polskę. IMGW wydało alert

Jaka będzie pogoda 26 maja? IMGW ostrzega mieszkańców Polski przed burzami, które mogą pojawić się od południa do wieczora (w godzinach 12-19).

Poniżej lista regionów, których dotyczy alert burzowy.

IMGW ostrzega przed burzami. Może spaść nawet do 30 mm deszczu

Eksperci wydali ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia. Co ono oznacza? Burze w miejscach, które oznaczono na mapie żółtym kolorem, mogą pojawić się z prawdopodobieństwem 70 procent. Będą towarzyszyć im „silne opady deszczu” (od 20 milimetrów do nawet 30 mm – lokalnie), a także wiatr o prędkości do 70 kilometrów na godzinę. Oprócz tego mieszkańcy Polski mogą spodziewać się gradu (tylko lokalnie). Alert obowiązuje dzisiaj, został wydany w poniedziałek wczesnym rankiem.

Burze mogą wystąpić na terenie województw: dolnośląskiego (we wschodniej części), opolskiego, śląskiego (wyłączając obszary na południu, przy granicy z Małopolską), wielkopolskiego (głównie na południu), łódzkiego, mazowieckiego (w zachodniej części), kujawsko-pomorskiego (także na zachodzie), warmińsko-mazurskiego (również w obszarach zachodnich) i pomorskiego (we wschodniej części regionu).

Środki ostrożności. Jak zachować bezpieczeństwo podczas burzy? RCB radzi

Chociaż w związku z burzami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wydało alertu, to jednak warto wiedzieć, co eksperci radzą przy tego typu zjawiskach pogodowych. By zachować bezpieczeństwo, najlepiej unikać otwartych przestrzeni (na przykład pól czy łąk) i znaleźć schronienie. Silny wiatr może porwać ze sobą rzeczy znajdujące się na podwórku, parapecie czy balkonie, dlatego lepiej zabrać je z tych miejsc na pewien czas. Trzeba też zamknąć okna czy drzwi.

Jeśli znajdujemy się na zewnątrz, to unikajmy stawania pod drzewami. Zwierzęta wychodzące należy natomiast zabrać w bezpieczne miejsce.

