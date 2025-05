Jaka pogoda będzie w czerwcu? IMGW zabrał głos

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w rozmowie z dziennikiem „Super Express” ujawnił, jakiej pogody spodziewać mogą się wstępnie mieszkańcy nadwiślańskiej krainy w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2025 roku. Udało się to ustalić dzięki „analizie danych z modeli numerycznych oraz obserwacjach meteorologicznych” – czytamy.

IMGW. Jaki będzie czerwiec 2025? Prognoza pogody

Rzeczniczka prasowa IMGW, którą jest synoptyczka Agnieszka Prasek, przekazała w komunikacie dla „SE” wstępne ustalenia ekspertów. – Przewiduje się, że średnia miesięczna temperatura powietrza w całym kraju będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991–2020. Oznacza to, że czerwiec 2025 roku ma być cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych miesięcy czerwca w latach 1991–2020 – wskazała.

Polacy nastawiają się, że w szóstym miesiącu roku będzie nie tylko cieplej, ale także słoneczniej – i bez opadów atmosferycznych. Co na to IMGW? – Prognoza wskazuje na ich wartość w normie wieloletniej, co sugeruje, że czerwiec (...) nie będzie ani wyjątkowo suchy, ani nadmiernie deszczowy w porównaniu do lat 1991–2020 – informuje pełniąca obowiązki koordynatorki zespołu komunikacji w IMGW, przedstawicielka instytutu podległego ministerstwu infrastruktury Dariusza Klimczaka.

Ostrzeżenia burzowe

28 maja na stronie IMGW opublikowano ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia. Na żółto od rana „świeci się” północno-zachodnia część Polski. Nadciągają burze.

Prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest duże – wynosi 70 procent. Jaki mogą mieć przebieg? „Miejscami będą towarzyszyć im silne opady deszczu – od 20 do 30 milimetrów – oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie pojawi się grad” – czytamy.

Alert obejmuje województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie (w zachodniej części) i wielkopolskie (także w zachodniej części – w powiatach znajdujących się blisko granicy z innymi regionami). Załamania pogody spodziewać można się od późnego popołudnia do wieczora.

Lato wraca do Polski. Wiemy, kiedy pojawią się upały