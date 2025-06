Słoneczna pogoda? Nie w całym kraju. RCB ostrzega

Alert RCB obowiązuje wyłącznie 16 czerwca. Tego dnia spodziewać należy się dużego niepokojących nasilenia zjawisk pogodowych. Sytuacja jest potencjalnie niebezpieczna, dlatego też jednostka podległa Prezesowi Rady Ministrów opublikowała instrukcję jak radzić sobie, gdy niebo przysłonią ciemne, gęste chmury.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy wie już natomiast, jakiej pogody Polacy mogą najprawdopodobniej spodziewać się w dniach 16-17 czerwca.

Ostrzeżenie RCB. Idzie burza, może dojść „do podtopień”. IMGW opublikowało prognozę pogody – tak wyglądał będzie początek tygodnia

Ostrzeżenie, które poprzez krótkie wiadomości tekstowe przesłane zostało do mieszkańców południa Polski, dotyczy wyłącznie powiatu tatrzańskiego (Małopolska). „Uwaga! Dziś prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie” – brzmi pełna treść alertu. Najlepiej więc, jeśli to możliwe, pozostać w domu.

Sytuacja pogodowa w pozostałej części kraju jest tylko odrobinę lepsza. Meteorolodzy z instytutu podległego ministerstwu infrastruktury Dariusza Klimczaka ustalili, że w poniedziałek, w ciągu dnia, na zachodzie i północnym zachodzie, dojdzie do przelotnych opadów deszczu. W innych obszarach można spodziewać się burz i tego, że w ich trakcie trochę pokropi. „Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na wschodzie i w centrum, do 30 mm na południu i do 40 mm w Karpatach – głównie w rejonie Tatr i Podhala” – czytamy.

Temperatura? Blisko 30°C

Jeśli chodzi o temp. to najwyższa będzie na południowym wschodzie kraju – nawet do 29 stopni Celsjusza.

A we wtorek? Na wschodzie Polski spodziewać możemy się przelotnych opadów deszczu. Zaś na południu i południowym wschodzie Polski termometry wskażą do 26°C.

