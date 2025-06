Do Polski nadciąga Hiszpański Pióropusz. Synoptycy ostrzegają

W najbliższych dniach przez Polskę przejdzie prawdziwa fala upałów. Umacniający się nad Europą Środkową wyż atmosferyczny sprowadzi do naszego kraju gorące powietrze znad Afryki Północnej. Zjawisko to, jak przypomina TVN Meteo, nazywane jest Hiszpańskim Pióropuszem. Jego kulminacja nastąpi w poniedziałek, kiedy w centralnej i południowej części kraju prognozowane są aż 34°C. We wtorek czeka nas jednak równie nagłe ochłodzenie.

Nad Polskę nadciąga fala upałów. Termometry pokażą nawet 34°C

Z prognoz opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że już sobotę czeka nas zauważalne ocieplenie. W zachodnich województwach temperatura osiągnie od 25 do 27 stopni. W centrum i na południu także zrobi się cieplej – do 24°C. Jedynie w rejonie południowo-wschodnim może pojawić się lokalne ochłodzenie do około 14°C.

Niedziela przyniesie pierwsze oznaki nadciągającej fali upałów. W wielu regionach termometry wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie na południowym zachodzie i w centrum kraju – lokalnie nawet 33°C. Upał nie ominie także województw wschodnich. Nieco chłodniejszy pozostanie jedynie pas północny, gdzie prognozy przewidują maksymalnie 19–21°C.

Najwyższe temperatury spodziewane są w poniedziałek. W niemal całej Polsce będzie gorąco, a w centralnej i południowej części kraju upał osiągnie swoje apogeum – do 34°C. Nawet na północy i w rejonach nadmorskich prognozowane są wartości sięgające 27–28 stopni.

We wtorek warunki atmosferyczne ulegną zdecydowanej zmianie. Nad Polskę napłynie chłodniejsze powietrze, co przełoży się na spadek temperatur nawet o kilkanaście stopni. Najwyższe wartości nie przekroczą 24°C, a w południowych województwach mogą spaść do zaledwie 17 stopni.

